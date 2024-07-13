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В регионах начали поощрять за информацию о пьяных за рулем

В Туве начали платить 2,5 тыс. рублей за сообщения о нетрезвых водителях

В Тыве начали выплачивать вознаграждение в размере 2,5 тыс. рублей за сообщения о нетрезвых водителях на дорогах.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства региона, деньги получат граждане, достигшие 18-летия, которые сообщили о пьяных водителях по телефону или лично.

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Сообщение должно содержать детали, указывающие на опасное вождение, данные о номере автомобиля или других идентификационных признаках, а также местоположение или направление движения.

Для получения вознаграждения сообщение должно быть подтверждено действиями дорожной полиции, то есть, водитель задержан и вождение в нетрезвом состоянии доказано.

Информатор должен подать заявление о вознаграждении в департамент безопасности администрации Главы Тувы в течение 45 дней с момента регистрации сообщения в полиции.

В случае, если полиция подтвердит факт задержания и наказания пьяного водителя по информации данного гражданина, вознаграждение бдительному гражданину выплатят в течение 10 дней.

Материальные поощрения за «сигналы» впервые введены в Тыве в надежде поднять активность граждан в борьбе с пьяными водителями.

Согласно данным полиции, ежедневно автоинспекторы республики задерживают от 5 до 6 нетрезвых водителей.

Все больше регионов готовы платить за сообщения о пьяных водителях

Практика оплаты сообщений о нетрезвых водителях уже действует в нескольких регионах России. Например, в Коми и Вологодской области выплачивают 3 тыс. рублей за информацию о таких нарушениях, в Нижегородской области – 2 тыс., в Ямало-Ненецком автономном округе – 4 тыс. Гражданам Марий Эл вместо денег предлагают билеты в кинотеатры, театры и зоопарки.

Источник: Официальный портал Республики Тыва

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Алексеева Елена
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 1
13.07.2024
Фото:freepik / jcomp
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