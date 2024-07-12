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Что войдет в зимний пакет опций возрожденной Волги

Автомобили Volga в зимнем пакете получат подогрев задних сидений и руля

Новые автомобили Volga получат зимний пакет в базовых комплектациях, сообщили в пресс-службе компании-автопроизводителя.

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ГИД ПО КАСКО

Новые Волги получат полный зимний пакет, в который войдет обогрев лобового стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя, обогрев руля, подогрев передних кресел и задних сидений.

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Выпускать новые Volga будет АО «Производство легковых автомобилей», арендующее производственные мощности у ГАЗа. Запуск серийного производства состоится осенью 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
12.07.2024
Фото:ГАЗ
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