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В других машинах такого нет – программируемая дверь Subaru!

На видео показали, как открыть дверь автомобиля Subaru без ключа

Сегодня хотим показать вам фирменную фишку, которую бренд Subaru применял на своих автомобилях еще в 1990-е годы – и сохранил эту конструкцию до современных моделей. Сразу оговоримся, показанное в видеороликах не является инструкцией по взлому автомобиля – это официальная функция, «зашитая» производителем во имя безопасности владельца.

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Как же это работает? В разные годы и на разных моделях функция активировалась различными способами: на ранних моделях это мог быть повернутый в замке зажигания ключ или удерживаемая в поднятом положении ручка водительской двери, а затем – нажатая на брелоке кнопка открытия дверей. Дальше остается запрограммировать комбинацию цифр (пин-код) с помощью методичных поднятий дверной ручки.

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На более современных и распространенных у нас моделях Legacy, Forester, Outback и других система активируется несколько иным способом. А за программирование не обязательно должна отвечать дверная ручка – например, на Outback это отдельная прорезиненная кнопка над задним номером, напротив клавиши открывания багажника. Вот как это работает:

Эту систему иногда называют «пляжный замок», а в более широком смысле ее полезность – в возможности открыть дверь без ключа, находясь на отдыхе. Вы могли оставить брелок около лежака, в доме, у костра на пикнике… Зная пин-код, вы всегда откроете свою Subaru. А кто-либо другой этого сделать не сможет.

Источник: Andrey Andreev, Sergey Peretyagin

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Иннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
Количество просмотров 6
14.07.2024
Фото:YouTube
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