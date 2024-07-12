#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина с пробегом для новичка – плохой выбор: автоэксперт объяснил, почему
12 июля
Машина с пробегом для новичка – плохой выбор: автоэксперт объяснил, почему
Эксперт Зенкевич объяснил, почему...
Volkswagen Tharu
12 июля
Популярный Volkswagen в «люксовой» комплектации теперь в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ новый Volkswagen Tharu в...
Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела
12 июля
Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела
В первом полугодии 2024 года «АГР» произвел...

Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела

В первом полугодии 2024 года «АГР» произвел более 10 500 автомобилей Solaris

С момента перезапуска бывшего завода Hyundai Motor в Сестрорецке (Санкт-Петербург) в феврале 2024 года ныне владеющая предприятием группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) успела выпустить более 10 500 автомобилей новообразованного бренда Solaris.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

При этом с марта по июнь силами 72 дилеров удалось продать 7 938 машин из количества выпущенных, сообщает пресс-релиз предприятия. А по данным аналитического агентства «Автостат», зарегистрирован в ГАИ за этот период 3 741 Solaris.

Напомним, Solaris – это четыре модели, прежде известные у нас как Hyundai и Kia и выпускавшиеся в Сестрорецке, но ныне получившие новые эмблемы и шильдики. Solaris HS – это собственно седан Солярис, Solaris HC – бывшая Creta, Solaris KRS – экс-Kia Rio седан, а Solaris KRX – приподнятый хэтч Kia Rio X-Line.

Компания сообщала, что производство модельного ряда на «Автомобильном заводе АГР» идет по технологии полного производственного цикла. «За рулем» уточнял: цикл действительно включает сварку и окраску кузовов, при этом оставшихся от прежнего владельца машинокомплектов должно хватить на выпуск 50-70 тысяч машин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: AGR Automotive Group

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
12.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0