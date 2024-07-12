Бывший завод Hyundai работает уже полгода – рассказываем, как там дела

В первом полугодии 2024 года «АГР» произвел более 10 500 автомобилей Solaris

С момента перезапуска бывшего завода Hyundai Motor в Сестрорецке (Санкт-Петербург) в феврале 2024 года ныне владеющая предприятием группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) успела выпустить более 10 500 автомобилей новообразованного бренда Solaris.

При этом с марта по июнь силами 72 дилеров удалось продать 7 938 машин из количества выпущенных, сообщает пресс-релиз предприятия. А по данным аналитического агентства «Автостат», зарегистрирован в ГАИ за этот период 3 741 Solaris.

Напомним, Solaris – это четыре модели, прежде известные у нас как Hyundai и Kia и выпускавшиеся в Сестрорецке, но ныне получившие новые эмблемы и шильдики. Solaris HS – это собственно седан Солярис, Solaris HC – бывшая Creta, Solaris KRS – экс-Kia Rio седан, а Solaris KRX – приподнятый хэтч Kia Rio X-Line.

Компания сообщала, что производство модельного ряда на «Автомобильном заводе АГР» идет по технологии полного производственного цикла. «За рулем» уточнял: цикл действительно включает сварку и окраску кузовов, при этом оставшихся от прежнего владельца машинокомплектов должно хватить на выпуск 50-70 тысяч машин.

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Источник: AGR Automotive Group