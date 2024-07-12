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В РФ появился новый 460-сильный заднеприводный спорткар от BMW: сколько он стоит

Дилер привез в Россию новый спорткар BMW M2 стоимостью 10 млн рублей

Российский дилер начал принимать заказы на новый спорткар BMW M2 по цене 9 900 000 руб. Автомобиль поставят по параллельному импорту из Германии.

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ГИД ПО КАСКО

К покупке предлагается автомобиль в рестайлинговой версии актуального поколения G87. Он оснащен бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 460 л.с., работающим в паре с АКП. Привод задний.

BMW M2
BMW M2

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

BMW M2 в рестайлинговой версии поколения G87 был представлен в июне. От предыдущей версии он, в основном, отличается наличием модернизированного 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового мотора с турбонаддувом.

Максимальная скорость ограничивается электроникой на 250 км/ч, но дополнительный пакет M Driver может увеличить ее до 285 км/ч.

BMW M2
BMW M2

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
12.07.2024
Фото:BMW
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