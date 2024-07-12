В РФ появился новый 460-сильный заднеприводный спорткар от BMW: сколько он стоит

Дилер привез в Россию новый спорткар BMW M2 стоимостью 10 млн рублей

Российский дилер начал принимать заказы на новый спорткар BMW M2 по цене 9 900 000 руб. Автомобиль поставят по параллельному импорту из Германии.

К покупке предлагается автомобиль в рестайлинговой версии актуального поколения G87. Он оснащен бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 460 л.с., работающим в паре с АКП. Привод задний.

BMW M2

BMW M2 в рестайлинговой версии поколения G87 был представлен в июне. От предыдущей версии он, в основном, отличается наличием модернизированного 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового мотора с турбонаддувом.

Максимальная скорость ограничивается электроникой на 250 км/ч, но дополнительный пакет M Driver может увеличить ее до 285 км/ч.

BMW M2

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Источник: Autonews.ru