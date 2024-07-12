В РФ появился новый 460-сильный заднеприводный спорткар от BMW: сколько он стоит
Российский дилер начал принимать заказы на новый спорткар BMW M2 по цене 9 900 000 руб. Автомобиль поставят по параллельному импорту из Германии.
К покупке предлагается автомобиль в рестайлинговой версии актуального поколения G87. Он оснащен бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 460 л.с., работающим в паре с АКП. Привод задний.
BMW M2 в рестайлинговой версии поколения G87 был представлен в июне. От предыдущей версии он, в основном, отличается наличием модернизированного 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового мотора с турбонаддувом.
Максимальная скорость ограничивается электроникой на 250 км/ч, но дополнительный пакет M Driver может увеличить ее до 285 км/ч.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews.ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?