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Рынок грузовиков: Китай атакует, чем отвечают наши?

Лидерство по продажам новых грузовиков вернулось к КАМАЗу

В январе 2024 года КАМАЗ впервые в своей истории утратил лидерство в российском рейтинге грузовых брендов-бестселлеров: по итогам первого месяца текущего года оно досталось китайскому Sitrak. К тому времени магистральный тягач Sitrak С7H уже несколько месяцев возглавлял рентинг, составленный по продажам отдельных грузовых моделей.

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Однако к лету ситуация вновь сложилась в пользу отечественного производителя: несмотря на значительное падение продаж по отношению к прошлому году, пока объемы КАМАЗа все же превышают те, что может реализовать Sitrak.

Впрочем, обращаясь к рейтингу моделей, несложно сделать вывод, что не вся продукция КАМАЗа является гражданской и, соответственно, попадает на свободный рынок. Интересно, что по диаграмме самый продаваемый в июне – это КАМАЗ-5490, который собиралась снимать с производства.

Кстати, падение продаж – в сравнении первых полугодий 2023/24 и, особенно, первых летних месяцев этих двух лет – наблюдается не только у КАМАЗа, но и у китайских марок из числа «новоприбывших». Позитивно выделяется на этом фоне разве что Dongfeng, а еще – ГАЗ, чей ГАЗон Next умудрился залететь на второе место сразу в двух рейтингах – за июнь и за январь-июнь текущего года. А на первом, с огромным отрывом – как и прежде, Sitrak С7H.

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Источник: Автостат Инфо

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Количество просмотров 2
12.07.2024
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