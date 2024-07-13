Достойную замену Land Cruiser и Lexus LX от Infiniti теперь можно купить в России

Российские дилеры начали принимать заказы на премиум-внедорожник Infiniti QX80

Новый QX80 не просто пытается догнать Lexus LX, он стремится его перегнать. Компания сделала ставку на технологичность, комфорт и простор. Уже сейчас, по данным одного из российских дилеров, можно заказать QX80 в комплектации Autograph за 14,2 млн рублей.

Infiniti QX80 Z63

Infiniti QX80 Z63 демонстрирует явное преимущество в габаритах. Длина нового QX80 составляет 5339 мм, а колесная база – 3076 мм. Для сравнения, у Lexus LX J300 длина – 5085 мм, колесная база – 2850 мм. Это значит, что QX80 предлагает пассажирам больше пространства для ног, больше места для багажа и более просторный салон.

Новый дизайн QX80, выполненный в стиле последних моделей Infiniti, отличает элегантность и динамичность. Массивные решетка радиатора, эффектные светодиодные фары и мускулистые линии кузова создают впечатляющий образ.

Интерьер Infiniti QX80 Z63

Infiniti QX80 Z63 оснащен мощным бензиновым V6 с двумя турбинами, выдающим 450 л. с. Двигатель сочетается с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Пневмоподвеска, доступная в комплектации Autograph, обеспечивает плавную и комфортную езду как по асфальту, так и по бездорожью.

У Infiniti QX80 Z63 три ряда сидений, подогрев доступен даже для последнего ряда. На передней панели пара экранов с диагональю 14,3 дюйма, проекционный дисплей и отдельный экран для управления опциями комфорта и климатической системы.

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Источник: Autonews