Взорвавшийся на АЗС газовый баллон отправил водителя в больницу
В Сочи на АЗС в поселке Дагомыс произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Во время заправки автомобиля BMW X3 взорвался газовый баллон, находившийся в багажнике. Сила взрыва была настолько мощной, что баллон срикошетил в водителя, который получил легкие травмы.
По предварительной информации, водитель, не извлекая баллоны из багажника, производил их заправку. Именно этот фактор, вероятнее всего, и стал причиной трагедии. Отмечается, что в результате взрыва на асфальте рядом с автомобилем оказались сразу несколько газовых баллонов, а пострадавший мужчина пытался подняться на ноги.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники АЗС и вызвали скорую помощь. Полиция Сочи начала проверку по данному факту, чтобы установить точные причины взрыва и определить степень вины водителя.
Заправка газовых баллонов в багажнике автомобиля – это крайне опасное действие, которое может привести к серьезным последствиям. Баллоны находятся под высоким давлением, и утечка газа может стать причиной пожара или взрыва.
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Источник: Telegram-канал «Полиция Сочи»
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