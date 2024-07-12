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«По головам»: неадекватный водитель убегал от ГАИ и вырулил на пляж (видео)

Полиция Приморья гналась за пьяным водителем на внедорожнике по сельскому пляжу

Сцена, достойная увековечивания в продолжении «Безумного Макса», предстала перед глазами отдыхающих на пляже поселка Зарубино в Хасанском районе Приморья. События того дня начались в соседнем поселке Краскино, где на улице Ленина сотрудники ДПС заметили Toyota Hilux Surf, водитель которого не пристегнулся. Требование об остановке осталось без его внимания, а посему началась погоня.

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Уже под сирены и проблесковые маячки нарушитель выехал из Зарубино и, многократно нарушая правила, помчался по трассе. Полицейский выстрелил в воздух, затем по колесам, и это замедлило беглеца. Его «взяли» в Зарубино, прямо на пляже в районе дома № 1 по улице Морской. Сидевший за рулем 21-летний парень выглядел не очень адекватно, медосвидетельствование подтвердило алкогольное и наркотическое опьянение. Прав у него никогда не было, про ОСАГО инспекторы могли бы и не спрашивать...

«Так как задержанный находился в состоянии наркотического опьянения, сотрудники полиции предположили, что он мог перевозить запрещенные вещества, и приняли решение о его личном досмотре и осмотре его иномарки. В результате инспекторы ДПС в присутствии понятых обнаружили в салоне автомобиля под сиденьем коробочку со шприцем и подозрительным свертком», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Приморскому краю.

Словом, посетителей пляжа в тот день поначалу ожидал шок, а затем – насыщенное событиями и нетипичное для пляжного отдыха действо. Водитель рассказал полиции, что в пакете – производное маньчжурской конопли, гашишное масло. Полиция забрала сверток и отправила на экспертизу. Пока же по всем нарушениям ПДД на «покорителя песков» выписан целый ряд штрафов, он привлечен к ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ, машина отправилась на штрафстоянку...

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Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
12.07.2024
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