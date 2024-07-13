Появились первые фото экстерьера и салона новой «шестерки» Mazda

17 июля с конвейера начнут сходить первые седаны Mazda EZ-6

17 июля мир увидит новую главу в истории Mazda – лифтбэк EZ-6, который станет шестым по счету в семействе японской марки. Первые фото экстерьера и салона уже появились в сети, и они впечатляют своим футуристическим дизайном и передовыми технологиями.

Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 – это не просто седан, а стильный лифтбэк с купеобразной крышей, плавно переходящей в крышку багажника. Автомобиль обладает скрытыми дверными ручками, подчеркивая свой элегантный облик. Габариты автомобиля впечатляют: 4921 х 1890 х 1485 мм, а колесная база – 2985 мм.

Mazda EZ-6

В салоне EZ-6 царит атмосфера комфорта и роскоши. ЖК-экран приборов и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы создают современный и футуристичный вид. Минималистичный дизайн салона практически лишен физических кнопок, которые остались только на рулевом колесе и дверях. На центральной консоли предусмотрены два места для смартфонов с зарядкой. Материалы отделки напоминают кожу и замшу, создавая премиальный облик. Компьютерная часть построена на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8155, что гарантирует плавную работу всех систем.

Интерьер Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 оснащен аудиосистемой Sony с 14 динамиками, которые создают объемный и качественный звук. 64-цветная подсветка салона позволяет настроить атмосферу по своему вкусу. Передние сиденья с функцией нулевой гравитации обеспечат максимальный комфорт во время длительных поездок. Для любителей солнечного света предусмотрена панорамная крыша.

Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 будет доступен с двумя вариантами трансмиссии: гибридной и полностью электрической. Гибридная версия использует тот же двигатель JL473QJ от Changan, что и Deepal SL03. Пиковая мощность двигателя составляет 70 кВт, при этом он используется только в качестве генератора. Колеса приводятся в движение электродвигателем мощностью 160 кВт, установленным на задней оси.

Интерьер Mazda EZ-6

Полностью электрическая версия оснащена электродвигателем MSED04 мощностью 190 кВт, произведенным Changan Mazda Engine Company Ltd, который также установлен на задней оси.

Батарея в обеих версиях использует литий-железо-фосфатную технологию.

Ожидается, что электромобиль сможет проезжать 600 км на одной зарядке. Гибридная версия, полностью заряженная и заправленная, сможет проехать более 1000 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina