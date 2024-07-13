Появились первые фото экстерьера и салона новой «шестерки» Mazda
17 июля мир увидит новую главу в истории Mazda – лифтбэк EZ-6, который станет шестым по счету в семействе японской марки. Первые фото экстерьера и салона уже появились в сети, и они впечатляют своим футуристическим дизайном и передовыми технологиями.
Mazda EZ-6 – это не просто седан, а стильный лифтбэк с купеобразной крышей, плавно переходящей в крышку багажника. Автомобиль обладает скрытыми дверными ручками, подчеркивая свой элегантный облик. Габариты автомобиля впечатляют: 4921 х 1890 х 1485 мм, а колесная база – 2985 мм.
В салоне EZ-6 царит атмосфера комфорта и роскоши. ЖК-экран приборов и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы создают современный и футуристичный вид. Минималистичный дизайн салона практически лишен физических кнопок, которые остались только на рулевом колесе и дверях. На центральной консоли предусмотрены два места для смартфонов с зарядкой. Материалы отделки напоминают кожу и замшу, создавая премиальный облик. Компьютерная часть построена на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8155, что гарантирует плавную работу всех систем.
Mazda EZ-6 оснащен аудиосистемой Sony с 14 динамиками, которые создают объемный и качественный звук. 64-цветная подсветка салона позволяет настроить атмосферу по своему вкусу. Передние сиденья с функцией нулевой гравитации обеспечат максимальный комфорт во время длительных поездок. Для любителей солнечного света предусмотрена панорамная крыша.
Mazda EZ-6 будет доступен с двумя вариантами трансмиссии: гибридной и полностью электрической. Гибридная версия использует тот же двигатель JL473QJ от Changan, что и Deepal SL03. Пиковая мощность двигателя составляет 70 кВт, при этом он используется только в качестве генератора. Колеса приводятся в движение электродвигателем мощностью 160 кВт, установленным на задней оси.
Полностью электрическая версия оснащена электродвигателем MSED04 мощностью 190 кВт, произведенным Changan Mazda Engine Company Ltd, который также установлен на задней оси.
Батарея в обеих версиях использует литий-железо-фосфатную технологию.
Ожидается, что электромобиль сможет проезжать 600 км на одной зарядке. Гибридная версия, полностью заряженная и заправленная, сможет проехать более 1000 км.
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Источник: CarNewsChina
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Отзывы о Mazda 6 ()
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.