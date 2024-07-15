Жизнь дороже: почему при ДТП на трассе нужно как можно быстрее покинуть салон машины

Автоэксперт Ракитин объяснил, как минимизировать риск повторного ДТП на трассе

На скоростных трассах происходят так называемые повторные ДТП – когда на месте аварии в остановившиеся машины участников аварии врезаются другие автомобили, в этом случае необходимо соблюдать определенный алгоритм действий, рассказал главный редактор издания Quto.ru Максим Ракитин.

«Мы знаем такие истории, когда два автомобиля стоят, люди возле них разбираются, фотографируют, заполняют какие-то бумаги. В этот момент происходит трагедия – зазевавшийся водитель, превысивший скорость, влетает в уже образовавшуюся аварию и убивает людей», – объясняет эксперт.

Если произошло ДТП, в первую очередь нужно как можно быстрее покинуть автомобиль, выставить знак аварийной остановки в пределах видимости, на расстоянии максимум 10-15 метров.

«И самое главное, что нужно сделать в темное время суток – обязательно надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих», – напомнил главред.

Затем нужно отойти от своего автомобиля в безопасное место как можно быстрее. Любое лишнее действие: снятие клемм, вынос вещей из салона и т.д. – увеличивает риск попадания в повторное ДТП.

«Не надо этого делать, жизнь дороже. Быстренько схватили из бардачка жилеты, детей в охапку, собаку под мышку – и на обочину или за отбойник. Еще иногда бывают полосы безопасности посередине трассы. Железу уже не поможешь, а себя обезопасить вы обязаны», – констатирует эксперт.

Если ДТП произошло ночью и нет возможности достать из автомобиля светоотражающий жилет, тогда нужно обозначить присутствие на дороге любым другим способом.

«Включаем фонарики на мобильных телефонах, зажигалки – все что угодно, поджигаем газету, чтобы вас было видно», – рекомендует эксперт.

Сразу, как только водитель и пассажиры находятся в безопасности за пределами трассы, можно сделать необходимые звонки, а все вещи из салона и багажника забрать позже, резюмирует Ракитин.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: radiosputnik.ru