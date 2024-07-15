Власти РФ готовят апгрейд утильсбора: что изменится

Минпромторг разрабатывает пошаговую индексацию утильсбора в России до 2030 года

В Минпромторге РФ подготовлен документ с «пошаговой» индексацией утильсбора на автомобили, автобусы и спецтехнику на период до 2030 года. В ведомстве убеждены, что новый подход учитывает не только интересы потребителей, но и производителей.

В ближайшее время соответствующий проект постановления будет вынесен на обсуждение, в его рамках утилизационный сбор предусмотрен на виды техники, производимые в России и Белоруссии. Для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, автобусов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники предусмотрена поэтапная индексация повышения утилизационного сбора.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Альберта Каримова, на стоимости российских автомобилей повышение утильсбора никак не отразится, благодаря поддержке со стороны государства. Каримов подчеркивает, что параметры оплаты пошлины будут корректироваться в процессе срока действия, они будут зависеть от налаживания производственных процессов в России.

«По каждому сегменту техники в новом проекте учтены сроки, которые необходимы нашим производителям, чтобы выйти на достаточные для этого мощности», – подчеркнул замминистра.

Согласно документу, к 2030 году планируется ввести изменения для новых автомобилей следующего типа:

транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа — расчетный коэффициент увеличивается с 1,63 в 2024 году до 58,62 к 2030-ому;

транспортные средства с рабочим объемом двигателя 1-2 тыс. куб. см — коэффициент увеличится с 27,81 до 58,62; 3-3,5 тыс. куб. см — с 89,73 до 189,17; для машин свыше 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89;

грузовики массой 12-20 тонн — коэффициент увеличится с 9,57 до 16,96; седельные тягачи массой 12-20 тонн — рост с 16,39 до 29,03;

автобусы с электродвигателями — коэффициент увеличится с 17 до 30,2;

полуприцепы — с 7,4 до 15,6.

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Источник: rbc.ru