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Штрафы ужесточат, владельцам выдадут номера и радиометки
Всех электросамокатчиков в РФ обяжут...

Штрафы ужесточат, владельцам выдадут номера и радиометки

Всех электросамокатчиков в РФ обяжут регистрировать СИМ и получать радиомаячки

В России водителям электросамокатов начнут выдавать индивидуальные регистрационные номера и радиомаячки для отслеживания передвижения в режиме реального времени. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин.

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Кроме того, планируется ввести новые штрафы и ужесточить действующие, соответствующие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«В рамках пункта 4 дорожной карты Минтранса по регулированию использования средств индивидуальной мобильности будет предусмотрено создание реестра СИМ с выдачей учетного номера, учетного знака и учетной метки, будет решен вопрос фиксации правонарушений в автоматическом режиме и идентификации нарушителей. Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением учетного номера, вместе с которым будет выдаваться метка радиочастотной идентификации», – уточнил член комитета Совфеда.

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Уже утвержден государственный стандарт (ГОСТ) на электросамокаты, уточнил Шейкин. Новые меры распространятся не только на компании по прокату СИМ, но и на частных владельцев. Это значит, что любой владелец СИМ, будь то физическое лицо, ИП или юридическое лицо, будет обязан поставить транспорт на учет и получить индивидуальный регистрационный номер и радиочастотный маячок.

Что касается штрафов, ко второму чтению в законопроект планируется внести ряд поправок, ужесточающих ответственность самокатчиков, подчеркнул Шейкин.

«Отмечу, что сейчас прорабатываются предложения по вопросам установления штрафа за оставление лицом, использующим для передвижения СИМ или велосипедистом, места ДТП в размере от 20 до 30 тыс рублей вместо содержащейся сейчас в законопроекте санкции штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. Также рассматривается вопрос наделения органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по вопросам, связанным с движением на СИМ или велосипеде по автомагистрали и так далее», – подчеркнул Шейкин.

Напомним: накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для водителей электросамокатов.

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Источник: pnp.ru

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Фото:«За рулем»
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Фото:«За рулем»
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