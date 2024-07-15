Что будет в России с ценами на бензин: прогноз

Президент РТС Аркуша рассказал, как в России изменятся цены на бензин и дизтопливо

Запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на экспорт топлива из России позволит решить проблемы на бирже и наполнить внутренний рынок в условиях повышенного спроса. Об этом рассказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Он назвал целесообразной меру о запрете с 1 августа 2024 года экспорта бензина из РФ, предлагаемую ФАС. По мнению Аркуши, на бирже в настоящее время возник дисбаланс между спросом и предложением, поэтому высока вероятность, что экспорт топлива действительно запретят.

«У нас сейчас активно растет спрос, причем не только в рознице, среди обычных автомобилистов, но и, скажем так, в опте. Потому что резко увеличились сроки отгрузок на нефтеперерабатывающих заводах и сроки поставок топлива по железной дороге, причем последние выросли до максимальных значений. А предложение, к сожалению, баланса не обеспечивает – на биржах топлива продается все меньше и меньше», – объясняет президент РТС.

В качестве одной из возможных причин сложившейся ситуации Аркуша называет отсутствие дополнительной сессии на бирже. Он уточнил, что нефтяные компании не только продают мало топлива, но и сами покупают его на бирже. Специально для этого была дополнительная сессия – там не было торгов, все сделки проводились адресно, а цена формировалась по итогам основной сессии, объясняет Аркуша.

«Сейчас этой дополнительной сессии нет, поэтому компании вынуждены осуществлять покупки в основной. Естественно, они создают дополнительный спрос, который влияет и на ценовые индикаторы», – констатирует президент РТС.

Ситуацию усугубляют логистические проблемы на железной дороге, а нефтяные компании жалуются на нехватку вагонов. К тому же скоро вступят в силу обновленные правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Раньше нефтепродукты относились к третьей очереди грузов, а по новым ПНД с 1 сентября они опустятся в шестую очередь.

«Значит, с доставкой все будет совсем плохо. Правительство сейчас этим вопросом занимается, пытается все-таки как-то приоритет обеспечить. Но получится ли из этого что-то – пока неизвестно», – рассуждает президент компании.

С введением запрета на экспорт ситуация на бирже стабилизируется, цены опустятся и будут решены проблемы с логистикой, убежден Аркуша. На обычных водителях это не отразится, успокаивает президент РТС, – бензин и дизтопливо к концу года если и подорожают, то только планово, на уровень инфляции, не более того. К тому же у нас в стране розничный и оптовый рынки «отвязаны друг от друга», резюмировал Аркуша.

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Источник: Парламентская газета