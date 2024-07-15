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Макс Ферстаппен и Дэвид Култхард сошлись на трассе Сильверстоун!

Red Bull сравнил на трассе современную машину Ф-1 с болидом 20-летней давности

Промежутком между Гран-при Великобритании и Бельгии команда Red Bull воспользовалась, как всегда, креативно. На трассе Сильверстоун, которую гонки «большого цирка» покинули совсем недавно, сошлись два болида – Red Bull RB1 2005 года и Red Bull RB20 2024 года. На первой когда-то стартовал Дэвид Култхард, на второй – трехкратный чемпион Макс Ферстаппен защищает свой титул прямо сейчас.

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Култхард, давно уже успешный телеведущий и аналитик Формулы-1, элегантно назвав дождливую погоду в английском Сильверстоуне «шотландской», представил оба болида и пригласил в кадр Ферстаппена. Первое, что бросается в глаза, – это то, насколько же машины стали крупнее за минувшие 20 лет. И тяжелее – разница составляет около 200 кг!

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Это чертовски трогательное видео – особенно, если вы болельщик Формулы-1 со стажем. Достаточно только сказать, что Максу было восемь, когда Дэвид пытался штурмовать высшие позиции на RB1. У него не вышло, но он говорит, что глядя на Ферстаппена сейчас, он понимает, что все сделанное им и его коллегами за последние 20 лет было не напрасным... Удастся ли Максу продолжить победную поступь Red Bull, увидим уже в этот уик-энд.

P.S.: В видео можно включить автоматические русские субтитры через функцию «Настройки».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Oracle Red Bull Racing

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Иннокентий Кишкурно
15.07.2024
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