Продукция Газпромнефть-СМ победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

Масла и смазки производства «Газпромнефть – смазочные материалы» стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Высокой оценки экспертов в этом году удостоились четыре продукта компании: два вида моторных масел, трансмиссионное масло и многофункциональная смазка. Они вышли в финал федерального конкурса, в котором будут соревноваться ведущие компании России.

Жюри оценивало товары по критериям качества, экологичности, безопасности и энергоэффективности. Кроме того, учитывались отзывы непосредственных потребителей продукции.

Все четыре продукта-победителя выпускают на Омском заводе смазочных материалов – флагманской производственной площадке «Газпромнефть-СМ».

Многофункциональная универсальная смазка Gazpromneft Premium Grease ЕР 2 применяется в высокоскоростных и экстремально нагруженных подшипниках коммерческого транспорта, промышленного оборудования и специальной техники. Широкий температурный диапазон – от -40 до +160 °C – позволяет использовать смазку круглогодично даже в регионах Крайнего Севера. Всесезонное моторное масло Gazpromneft Premium L 5W-40 обеспечивает максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта и обладает высокими моющими и противоизносными свойствами. Еще одно отмеченное всесезонное моторное масло – G-Profi MSI Plus 15W-40 – используют для дизельных двигателей внедорожной техники, в частности, сельскохозяйственной и горнодобывающей. Продукт имеет высокие антикоррозийные и антиокислительные характеристики, а также высокий индекс вязкости. Трансмиссионное масло Gazpromneft Super T-3 эффективно защищает высоконагруженные узлы: главную передачу и ведущие мосты. Масло обеспечивает работоспособность трансмиссии при низких температурах, продлевает срок ее службы и позволяет снизить уровень вибрации и шума в мостах.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Российский рынок смазочных материалов отличается высокой конкуренцией, поэтому признание со стороны экспертного сообщества и потребителей для нас особенно ценно. Инновационность, гибкость и клиентоориентированность – ключевые принципы нашей работы, позволяющие создавать масла, смазки и сервисы мирового уровня».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» востребованы на рынке и по праву считаются одними из самых надежных и высокотехнологичных. Их качество ежегодно отмечается на федеральном уровне. ОЗСМ осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Это одно из наиболее современных предприятий отрасли, выпускающее масла и смазки для всех ключевых отраслей экономики».