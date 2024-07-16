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В Белоруссии начали выпуск седанов Geely Emgrand

На заводе «Белджи» в Белоруссии стартовало производство седанов Geely Emgrand

На заводе «Белджи» началось производство седанов Geely Emgrand. Машины изготавливают методом крупноузловой сборки. В дальнейшем Geely Emgrand будут выпускать под брендом Belgee.

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В топовом исполнении автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором на 122 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Более бюджетные версии имеют 5-ступенчатую МКП.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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В начальной комплектации Standart цена машины стартует от 2 009 990 рублей. Базовая комплектация включает подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Quto

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 2
16.07.2024
Фото:Geely
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