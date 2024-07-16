В Белоруссии начали выпуск седанов Geely Emgrand

На заводе «Белджи» в Белоруссии стартовало производство седанов Geely Emgrand

На заводе «Белджи» началось производство седанов Geely Emgrand. Машины изготавливают методом крупноузловой сборки. В дальнейшем Geely Emgrand будут выпускать под брендом Belgee.

В топовом исполнении автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором на 122 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Более бюджетные версии имеют 5-ступенчатую МКП.

Geely Emgrand

В начальной комплектации Standart цена машины стартует от 2 009 990 рублей. Базовая комплектация включает подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Quto