В Белоруссии начали выпуск седанов Geely Emgrand
На заводе «Белджи» началось производство седанов Geely Emgrand. Машины изготавливают методом крупноузловой сборки. В дальнейшем Geely Emgrand будут выпускать под брендом Belgee.
В топовом исполнении автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором на 122 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Более бюджетные версии имеют 5-ступенчатую МКП.
В начальной комплектации Standart цена машины стартует от 2 009 990 рублей. Базовая комплектация включает подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Quto
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?