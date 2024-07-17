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Спортивная Нива взяла победу на «Шелковом пути»!

Внедорожник Niva Sport команды Lada Sport Rosneft победил на ралли «Шелковый путь»

Один из двух внедорожников Niva Sport, подготовленных командой Lada Sport Rosneft для ралли-марафона «Шелковый путь», одержал победу среди легковых автомобилей в зачетной группе Open. Экипаж, состоящий из пилота Дмитрия Воронова и штурмана Кирилла Еникеева, забрал в Тольятти главный трофей соревнований – статуэтку «Белый тигр».

Lada Niva Sport T2
Lada Niva Sport T2
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Победителям пришлось нелегко – позади остались 11 дней сложнейших испытаний на маршруте, пролегающем через Россию и Монголию, захватывая величественную пустыню Гоби. Борьба с противниками, техникой и самим собой оказалась для парней изматывающей.

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Заметим, что в классе Open было заявлено всего шесть участников – причем очень разных, от Toyota до Maverick, – но до финиша добрались не все...

Дмитрий Воронов
Дмитрий Воронов

Второй экипаж вазовской команды, также на внедорожнике Niva Sport, тоже успешно прошел дистанцию гонки, финишировав на четвертой позиции в зачетной группе T2, в шаге от подиума. По словам представителя команды, Михаил Митяев и Егор Охотников выполнили главную задачу – пройти весь маршрут и проехать через финишную арку в Улан-Баторе. Поздравляем команду АВТОВАЗа!

Кирилл Еникеев
Кирилл Еникеев

В завершение предлагаем вам посмотреть репортаж с девятого дня марафона «Шелковый путь» – вот как он выглядел глазами членов команды Lada Sport Rosneft за три дня до финиша:

Напомним, что победу в зачете грузовиков завоевал Дмитрий Сотников на КАМАЗе.

Источник: LADA Sport ROSNEFT

Фото: Max Morozov / SportMediaTeam

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
17.07.2024
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+38