Спортивная Нива взяла победу на «Шелковом пути»!
Один из двух внедорожников Niva Sport, подготовленных командой Lada Sport Rosneft для ралли-марафона «Шелковый путь», одержал победу среди легковых автомобилей в зачетной группе Open. Экипаж, состоящий из пилота Дмитрия Воронова и штурмана Кирилла Еникеева, забрал в Тольятти главный трофей соревнований – статуэтку «Белый тигр».
Победителям пришлось нелегко – позади остались 11 дней сложнейших испытаний на маршруте, пролегающем через Россию и Монголию, захватывая величественную пустыню Гоби. Борьба с противниками, техникой и самим собой оказалась для парней изматывающей.
Заметим, что в классе Open было заявлено всего шесть участников – причем очень разных, от Toyota до Maverick, – но до финиша добрались не все...
Второй экипаж вазовской команды, также на внедорожнике Niva Sport, тоже успешно прошел дистанцию гонки, финишировав на четвертой позиции в зачетной группе T2, в шаге от подиума. По словам представителя команды, Михаил Митяев и Егор Охотников выполнили главную задачу – пройти весь маршрут и проехать через финишную арку в Улан-Баторе. Поздравляем команду АВТОВАЗа!
В завершение предлагаем вам посмотреть репортаж с девятого дня марафона «Шелковый путь» – вот как он выглядел глазами членов команды Lada Sport Rosneft за три дня до финиша:
Напомним, что победу в зачете грузовиков завоевал Дмитрий Сотников на КАМАЗе.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: LADA Sport ROSNEFT
Фото: Max Morozov / SportMediaTeam
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о LADA Niva Legend ()
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!