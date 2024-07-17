Спортивная Нива взяла победу на «Шелковом пути»!

Внедорожник Niva Sport команды Lada Sport Rosneft победил на ралли «Шелковый путь»

Один из двух внедорожников Niva Sport, подготовленных командой Lada Sport Rosneft для ралли-марафона «Шелковый путь», одержал победу среди легковых автомобилей в зачетной группе Open. Экипаж, состоящий из пилота Дмитрия Воронова и штурмана Кирилла Еникеева, забрал в Тольятти главный трофей соревнований – статуэтку «Белый тигр».

Lada Niva Sport T2

Победителям пришлось нелегко – позади остались 11 дней сложнейших испытаний на маршруте, пролегающем через Россию и Монголию, захватывая величественную пустыню Гоби. Борьба с противниками, техникой и самим собой оказалась для парней изматывающей.

Заметим, что в классе Open было заявлено всего шесть участников – причем очень разных, от Toyota до Maverick, – но до финиша добрались не все...

Дмитрий Воронов

Второй экипаж вазовской команды, также на внедорожнике Niva Sport, тоже успешно прошел дистанцию гонки, финишировав на четвертой позиции в зачетной группе T2, в шаге от подиума. По словам представителя команды, Михаил Митяев и Егор Охотников выполнили главную задачу – пройти весь маршрут и проехать через финишную арку в Улан-Баторе. Поздравляем команду АВТОВАЗа!

Кирилл Еникеев

В завершение предлагаем вам посмотреть репортаж с девятого дня марафона «Шелковый путь» – вот как он выглядел глазами членов команды Lada Sport Rosneft за три дня до финиша:

Напомним, что победу в зачете грузовиков завоевал Дмитрий Сотников на КАМАЗе.

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Источник: LADA Sport ROSNEFT

Фото: Max Morozov / SportMediaTeam