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На АВТОВАЗе озвучили планы по выпуску не менее 3 тысяч Aura

АВТОВАЗ: Lada Aura получит упрощенную комплектацию для использования в такси

Российский производитель АВТОВАЗ будет выпускать Lada Aura в том числе в упрощенной комплектации для сервиса такси. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

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«Будут специальные версии, в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации. Планируемый объем производства новинки всех комплектаций на этот год – до 3 тыс. машин», – уточнил представитель АВТОВАЗа.

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Новая модель Lada Aura отечественного производителя создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль отличает увеличенный на 25 см салон для пассажиров второго ряда. Отмечается, что салон отделан натуральной кожей российского производства. Модель оснащена двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Президент России Владимир Путин лично сел за руль Lada Aura, чтобы приехать на торжественную церемонию открытия движения участка северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева». Президент после поездки назвал новинку АВТОВАЗа «хорошей машиной».

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
17.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-49