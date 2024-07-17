На АВТОВАЗе озвучили планы по выпуску не менее 3 тысяч Aura
Российский производитель АВТОВАЗ будет выпускать Lada Aura в том числе в упрощенной комплектации для сервиса такси. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.
«Будут специальные версии, в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации. Планируемый объем производства новинки всех комплектаций на этот год – до 3 тыс. машин», – уточнил представитель АВТОВАЗа.
Новая модель Lada Aura отечественного производителя создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль отличает увеличенный на 25 см салон для пассажиров второго ряда. Отмечается, что салон отделан натуральной кожей российского производства. Модель оснащена двигателем объемом 1,8 л, мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.
Президент России Владимир Путин лично сел за руль Lada Aura, чтобы приехать на торжественную церемонию открытия движения участка северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева». Президент после поездки назвал новинку АВТОВАЗа «хорошей машиной».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: ria.ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.