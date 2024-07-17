Кузов из высокопрочной стали, 184 л.с., АКП: этот надежный «японец» снова в РФ
Российский дилер привез в Россию новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения по цене 5 699 000 руб. Машина доступна в комплектации GLS. Под капотом пикапа дизельный мотор объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. и АКП. Привод – полный.
Презентация Mitsubishi L200 четвертого поколения прошла летом 2023 года. У автомобиля обновился дизайн передней части, выполненный в Х-образном стиле. Также он получил двухэтажную оптику и большую решетку радиатора.
Главной особенностью новинки стала увеличенная на 60% жесткость кузова благодаря использованию высокопрочной стали. По заявлению автопроизводителя, пикап нового поколения стал крупнее предыдущей генерации, но при этом вес увеличился ненамного. Размеры 4-дверной версии: 5360х1930х1815 мм при колесной базе 3130 мм.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?