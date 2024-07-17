Кузов из высокопрочной стали, 184 л.с., АКП: этот надежный «японец» снова в РФ

В России появился в продаже Mitsubishi L200 нового поколения за 5,7 млн рублей

Российский дилер привез в Россию новый японский пикап Mitsubishi L200 четвертого поколения по цене 5 699 000 руб. Машина доступна в комплектации GLS. Под капотом пикапа дизельный мотор объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. и АКП. Привод – полный.

Mitsubishi L200

Презентация Mitsubishi L200 четвертого поколения прошла летом 2023 года. У автомобиля обновился дизайн передней части, выполненный в Х-образном стиле. Также он получил двухэтажную оптику и большую решетку радиатора.

Mitsubishi L200

Главной особенностью новинки стала увеличенная на 60% жесткость кузова благодаря использованию высокопрочной стали. По заявлению автопроизводителя, пикап нового поколения стал крупнее предыдущей генерации, но при этом вес увеличился ненамного. Размеры 4-дверной версии: 5360х1930х1815 мм при колесной базе 3130 мм.

Интерьер Mitsubishi L200

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews