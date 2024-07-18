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Осенью цены на иномарки и отечественные авто вырастут — эксперт назвал причину

Шапарин: с 1 октября цены на машины вырастут на первичном и вторичном рынках РФ

С 1 октября 2024 года цены на отечественные автомобили и иномарки вырастут на фоне повышения Минпромторгом РФ утильсбора до 85%. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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«Есть мнение, что и ввозимые из-за границы китайские автомобили не прибавят в цене уж слишком сильно, – отмечает Антон Шапарин. – Поскольку в них заложена высокая маржа, и производители из Поднебесной могут частично компенсировать рост утильсбора за счет снижения добавленной стоимости. Но не уверен, что они готовы идти на большие уступки. Если проект будет принят в его нынешнем виде – а нет сомнений, что так и случится, цены действительно вырастут. В том числе – у АВТОВАЗа», – констатирует вице-президент НАС.

Отмечается, что повышение ставок не коснется тех граждан, кто ввозит автомобиль для личного пользования. Есть возможность приобрести один раз в год иномарку, при условии не передавать право собственности на нее в последующие 12 месяцев.

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В этом случае уплатить утильсбор можно по льготному тарифу в размере от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. рублей. Речь идет об автомобилях с объемом двигателя до 3 литров, во всех остальных случаях будет действовать коммерческий коэффициент. Прогнозируется, что грядущий рост цен на автомобили затронет и вторичный рынок тоже.

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Источник: kp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
18.07.2024
Фото:Depositphotos
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