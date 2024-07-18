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Новый экономичный и богато оснащенный «японец» появился в России: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые Toyota Urban Cruiser Hyryder по цене от 3,45 млн рублей

Представленный в 2023 году кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder привезли в Россию. Цены на него начинаются от 3,45 млн рублей согласно объявлениям на одном из популярных классифайдов. По такой цене две машины продаются в Краснодаре. В Москве аналогичный автомобиль стоит заметно дороже: 3,898 млн рублей.

Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
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ГИД ПО КАСКО

В комплектацию входит кожаный салон, панорамная крыша с люком, проекционный экран, система кругового обзора, парковочные датчики и прочее.

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Силовая установка гибридная, на базе 1,5-литрового атмосферника мощностью 102 л.с. Гибрид «мягкий» с 48-вольтовой надстройкой. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой АКП, привод передний. Заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле составляет 6 л бензина на 100 км.

В Индии Toyota Urban Cruiser Hyryder стал очень популярен сразу после начала продаж.

Интерьер Toyota Urban Cruiser Hyryder
Интерьер Toyota Urban Cruiser Hyryder

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Toyota
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