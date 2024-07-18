Новый экономичный и богато оснащенный «японец» появился в России: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые Toyota Urban Cruiser Hyryder по цене от 3,45 млн рублей

Представленный в 2023 году кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder привезли в Россию. Цены на него начинаются от 3,45 млн рублей согласно объявлениям на одном из популярных классифайдов. По такой цене две машины продаются в Краснодаре. В Москве аналогичный автомобиль стоит заметно дороже: 3,898 млн рублей.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

В комплектацию входит кожаный салон, панорамная крыша с люком, проекционный экран, система кругового обзора, парковочные датчики и прочее.

Силовая установка гибридная, на базе 1,5-литрового атмосферника мощностью 102 л.с. Гибрид «мягкий» с 48-вольтовой надстройкой. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой АКП, привод передний. Заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле составляет 6 л бензина на 100 км.

В Индии Toyota Urban Cruiser Hyryder стал очень популярен сразу после начала продаж.

Интерьер Toyota Urban Cruiser Hyryder

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Автоновости дня