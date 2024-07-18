Аналитик раскрыл основную цель повышения утильсбора на автомобили

Финансовый эксперт Бархота назвал главную задачу нового утильсбора

Ставку утилизационного сбора на легковые машины в России хотят поднять для того, чтобы повысить цены на автомобили, которые собирают в других странах, пояснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что более дорогие автомобили на рынке вряд ли кто-то станет покупать. При наличии альтернативы люди будут стараться покупать машины, устраивающие их по цене и качеству.

«Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается», – подытожил эксперт.

Автопроизводители в ответ на это, как считают в правительстве, должны локализовать выпуск этого бренда в России.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: 360.ru