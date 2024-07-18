Аналитик раскрыл основную цель повышения утильсбора на автомобили
Ставку утилизационного сбора на легковые машины в России хотят поднять для того, чтобы повысить цены на автомобили, которые собирают в других странах, пояснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Он отметил, что более дорогие автомобили на рынке вряд ли кто-то станет покупать. При наличии альтернативы люди будут стараться покупать машины, устраивающие их по цене и качеству.
«Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается», – подытожил эксперт.
Автопроизводители в ответ на это, как считают в правительстве, должны локализовать выпуск этого бренда в России.
Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.
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Источник: 360.ru
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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