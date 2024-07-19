В аэропорту организовали горячее питание для пассажиров экстренно севшего Boeing
Самолет, летевший из Индии в США, вынужденно совершивший экстренную посадку в Красноярске, в ближайшее время не вылетит в Сан-Франциско. Об этом сообщили в пресс-службе российского аэропорта.
«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», – говорится в сообщении.
В настоящее время ожидается резервный борт с составом авиакомпании из Дели. На момент написания новости появилась информация, что прибытие резервного самолета ожидается примерно в 20:15 мск.
«Пассажиры рейса размещены в зале вылетов международных воздушных линий, им доступны еда и напитки. Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне», – уточняется в сообщении.
Сотрудники авиакомпании Air India тесно взаимодействуют с пограничными и таможенными службами России по вопросу условий пребывания в аэропорту Красноярска экипажа и пассажиров рейса из Индии. Службы аэропорта организовали доставку воды, фруктов, пассажиров обеспечат горячим питанием.
Напомним, накануне самолет, совершавший рейс из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил, что примерно в 18:30 мск экипаж борта на высоте 11 км доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке.
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Источник: Аэропорт Красноярск
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