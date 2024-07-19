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На больших скоростях окна в автомобиле должны быть закрыты – и вот почему

ГК «Автодом»: чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами

Открытые окна в автомобиле во время поездки опасны тем, что в салон попадает загрязненный воздух, выхлопные газы и токсичные частицы пыли с дороги, сообщили эксперты ГК «Автодом». Также бывает, что на скорости в открытые окна влетает мусор с дороги, случайные предметы, которые могут угрожать безопасности находящихся в машине людей.

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При поездках с открытыми окнами многие водители очень громко включают музыку, чтобы заглушить неприятный гул. Но в такой ситуации водитель может не услышать важных звуков, например, приближающегося мотоциклиста или сигналы других водителей.

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Поэтому обязательно рекомендуется оставлять окна закрытыми при поездке, особенно на больших скоростях, пояснили специалисты.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
19.07.2024
Фото:freepik / standert
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