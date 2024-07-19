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Это самый мощный Porsche Panamera в истории: известна цена

Компания Porsche представила Panamera Turbo S E-Hybrid

Самый мощный Porsche Panamera презентовали официально. Porsche Turbo S E-Hybrid оснащен электрифицированным двигателем V8 и обновленной батареей.

Под капотом модели 4,0-литровый двигатель с двумя турбинами мощностью 591 л. с. Встроенный в 8-ступенчатую АКП с двойным сцеплением электромотор выдает еще 187 л. с. Общая мощность равна 771 л. с., что на 81 л. с. больше, чем раньше. Крутящий момент увеличился до 1000 Нм.

Panamera Turbo S E-Hybrid
Panamera Turbo S E-Hybrid
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Благодаря дополнительной электрифицированной силе Panamera Turbo S E-Hybrid теперь на две десятых секунды быстрее достигает скорости 96 км/ч (за 2,8 секунды). Максимальная скорость равна 325 км/ч.

Общая емкость аккумуляторной батареи увеличилась на 45% до 25,9 кВтч.

Интерьер Panamera Turbo S E-Hybrid
Интерьер Panamera Turbo S E-Hybrid

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Автомобиль получил керамические тормоза, 21-дюймовые диски с центральным креплением, аэродинамический комплект из углеродного волокна и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, сделанные на заказ. Стоимость Panamera Turbo S E-Hybrid начинается от 228 495 долларов без опций.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Motor1

Оценка экспертов лаборатории

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Ушакова Ирина
Фото:Motor1
19.07.2024
Фото:Motor1
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