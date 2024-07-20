Названы лучшие китайские автомобили на российском рынке

Эксперты составили список из 10 лучших китайских автомобилей в РФ в 2024 году

Российский авторынок переживает эпоху перемен. После ухода многих западных брендов, китайские производители заняли освободившуюся нишу, предложив богатый ассортимент доступных и технологичных моделей.

Эксперты составили рейтинг лучших китайских автомобилей в России на 2024 год.

Haval Jolion

Этот компактный кроссовер стал настоящим хитом продаж. Его популярность обусловлена удачным сочетанием привлекательной цены и богатого оснащения: система автоторможения, круиз-контроль, камера заднего вида – все это доступно уже в базовой комплектации.

Geely Coolray

Заядлые водители ценят Coolray за его спортивный характер и необычный дизайн. Кроссовер отличается динамичной управляемостью и хорошей обзорностью, что делает его отличным выбором для любителей активной езды.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Эта модель привлекает внимание превосходным уровнем комфорта. Качественная отделка салона, просторный интерьер, богатая комплектация – все это делает Tiggo 7 Pro Max идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и практичность.

Chery Tiggo 4 Pro

Более доступный вариант Tiggo, отличающийся меньшими размерами и более маневренным характером. Отличный выбор для молодых водителей, ценящих стиль и динамику.

Exeed LX

Стильный кроссовер с премиальным интерьером и продвинутыми опциями. LX завоевал сердца покупателей качественными материалами отделки, ярким дизайном и широким набором современных технологий.

BelGee X50

Не стоит недооценивать эту модель, являющуюся копией первого поколения Geely Coolray. X50 отличается доступной ценой, собирается в Белоруссии и предлагает хорошее соотношение цена-качество.

Changan Alsvin

Одна из немногих моделей в кузове седан, попавших в рейтинг. Alsvin отличается динамичным дизайном, просторным салоном и отличной комплектацией.

Changan CS55 Plus

Этот кроссовер привлекает своей практичностью и комфортом. CS55 Plus оснащен современными системами безопасности и комфорта, предлагая отличное соотношение цены и качества.

Zeekr 001

Этот электромобиль уже успел завоевать популярность в России благодаря стильному дизайну, высокой динамике и внушительному пробегу на одном заряде.

Hongqi HS5

Премиальный кроссовер с богатой комплектацией и высококачественными материалами отделки.

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Источник: Прайм