На российский рынок вернулся популярный и надежный корейский кроссовер: известна цена
После ухода Kia из России в марте 2022 года, многие поклонники корейского бренда с грустью провожали любимые модели. Однако легендарный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта.
Первый Sportage, о котором стало известно, предложен в Омске за 2,85 млн рублей. Это минимальная цена, которую удалось найти, и она не включает в себя стоимость ЭПТС и таможенную пошлину (306 тыс. рублей). За эти деньги вы получаете версию «Комфорт», собранную в Казахстане. В салоне размещен сдвоенный дисплей, совмещающий мультимедиа и цифровую приборную панель. Подкапотное пространство занимает 150-сильный «атмосферник» на 2 литра. В тандеме с ДВС функционирует 6-ступенчатый автомат, привод – передний.
Помимо базовой версии «Комфорт», уже доступны и более дорогие комплектации:
- С 200-сильным 1,5-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач: предлагается в Благовещенске по цене от 3,02 млн рублей;
- С 150-сильным атмосферным двигателем: встречается чаще, но в других регионах стоит дороже. В Казани, например, за такую машину просят 3,15 млн рублей, в других городах цена колеблется от 3,45 до 3,5 млн рублей.
- С 236-сильным двигателем: предлагается по цене от 3,62 млн рублей, более 300 экземпляров доступны в продаже. Такая версия комплектуется панорамной крышей, электронными помощниками и круиз-контролем.
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Источник: cenyavto.com
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Отзывы о Kia Sportage ()
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.