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Промышленный туризм в России набирает обороты: в чем его особенности?

Все больше россиян для отпуска вместо курортов выбирают передовые производства

Традиционно туризм в России ассоциируется с живописными пейзажами, историческими достопримечательностями и уютными курортами. Однако в последние годы набирает популярность новый тренд – промышленный туризм. Вместо того, чтобы проводить время на пляже или в музеях, всё больше россиян отправляются на экскурсии на заводы, фабрики и промышленные предприятия.

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Омск, Челябинск, Санкт-Петербург – список городов, предлагающих промышленный туризм, постоянно пополняется. В Омске, например, популярна экскурсия на завод группы компаний «Титан», где туристы могут увидеть все этапы производства от начала до конца. В Челябинске гостей впечатляет цех по выпуску труб большого диаметра, где процесс производства демонстрирует современные технологии и высочайший уровень автоматизации. А в Санкт-Петербурге «Высота 239», высотный жилой комплекс, построенный на бывшей фабрике, предлагает туристам осмотр панорамы города с уникальной высоты.

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Промышленный туризм — это не только возможность познакомиться с технологическими процессами, но и увидеть «кухню» современных предприятий, узнать о том, как создаются товары, которыми мы пользуемся каждый день.

Для предприятий промтуризм — это возможность рассказать о своей работе, показать свою мощь и привлечь будущих сотрудников.

Программа «Открытая промышленность», реализуемая Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга, играет ключевую роль в развитии промышленного туризма в России. Её цель – рассказать россиянам о технологическом потенциале страны и показать, что заводы — это не просто места производства, а центры инноваций, науки и современных технологий.

Спрос на специалистов в области промышленного туризма растет. В 2023 году 74 региона России направили 1750 сотрудников на курсы по промтуризму. Это говорит о том, что организация маршрутов, разработка экскурсий и работа с туристами становятся востребованными профессиями.

Источник: Известия

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Фото:АГН Москва
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21.07.2024
Фото:АГН Москва
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