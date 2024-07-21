Эксперты назвали самый надежный бюджетный автомобиль на российском рынке
Выбор автомобиля – непростая задача, особенно если бюджет ограничен. При этом хочется, чтобы машина была надежной и не доставляла хлопот. Специалисты автомобильного маркетплейса Fresh назвали Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным бюджетным автомобилем на российском рынке.
Этот китайский кроссовер уже успел зарекомендовать себя как надежный автомобиль, уступающий по надежности лишь премиальным маркам. По словам руководителя сервисного направления Fresh Александра Носко, в 99% случаев обращения в сервисные центры владельцев Chery Tiggo 7 Pro Max связаны с проблемами с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий практически нет. Это говорит о высокой степени надежности основных узлов автомобиля.
Новый Tiggo 7 Pro Max 2024 года выпуска стоит от 2,5 миллионов рублей.
Среди подержанных автомобилей по надежности лидирует Ford Focus. Особенно надежными считаются машины с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем, а также с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 1,4 литра.
Двигатели и трансмиссии Ford Focus зарекомендовали себя как надежные и долговечные. Благодаря широкой распространенности модели, запчасти для Ford Focus доступны и относительно недороги.
В среднем цена Ford Focus составляет 500 тыс. рублей.
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Источник: Газета.Ru
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