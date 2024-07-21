Эксперты назвали самый надежный бюджетный автомобиль на российском рынке

Chery Tiggo 7 Pro Max стал самым надежным новым автомобилем на российском рынке

Выбор автомобиля – непростая задача, особенно если бюджет ограничен. При этом хочется, чтобы машина была надежной и не доставляла хлопот. Специалисты автомобильного маркетплейса Fresh назвали Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным бюджетным автомобилем на российском рынке.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Этот китайский кроссовер уже успел зарекомендовать себя как надежный автомобиль, уступающий по надежности лишь премиальным маркам. По словам руководителя сервисного направления Fresh Александра Носко, в 99% случаев обращения в сервисные центры владельцев Chery Tiggo 7 Pro Max связаны с проблемами с электроникой. К работе двигателя и роботизированной коробки передач претензий практически нет. Это говорит о высокой степени надежности основных узлов автомобиля.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

Новый Tiggo 7 Pro Max 2024 года выпуска стоит от 2,5 миллионов рублей.

Среди подержанных автомобилей по надежности лидирует Ford Focus. Особенно надежными считаются машины с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем, а также с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и силовым агрегатом объемом 1,4 литра.

Двигатели и трансмиссии Ford Focus зарекомендовали себя как надежные и долговечные. Благодаря широкой распространенности модели, запчасти для Ford Focus доступны и относительно недороги.

В среднем цена Ford Focus составляет 500 тыс. рублей.

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Источник: Газета.Ru