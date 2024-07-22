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Знакомый недорогой «японец» вернулся в Россию: цена вполне доступна

В России дилеры продают новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Хорошо знакомые россиянам кроссоверы Nissan Qashqai продолжают завозить в Россию по параллельным каналам. Сейчас цена автомобиля начинается от 2,56 млн рублей. За эту сумму авто предлагаются в Москве и Владивостоке, но у них разные агрегаты.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Так, в столице предлагается Qashqai с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л. с. и 6-ступенчатой МКП. Во Владивостоке за те же деньги можно купить машину с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л. с. и вариатором.

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Nissan Qashqai с атмосферником продаются и в Москве, но цены значительно выше: от 3,18 млн рублей. В целом стоимость автомобиля доходит до почти 4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | Nissan
22.07.2024
Фото:За рулем | Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+12