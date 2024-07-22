Знакомый недорогой «японец» вернулся в Россию: цена вполне доступна

В России дилеры продают новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Хорошо знакомые россиянам кроссоверы Nissan Qashqai продолжают завозить в Россию по параллельным каналам. Сейчас цена автомобиля начинается от 2,56 млн рублей. За эту сумму авто предлагаются в Москве и Владивостоке, но у них разные агрегаты.

Nissan Qashqai

Так, в столице предлагается Qashqai с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л. с. и 6-ступенчатой МКП. Во Владивостоке за те же деньги можно купить машину с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 144 л. с. и вариатором.

Nissan Qashqai с атмосферником продаются и в Москве, но цены значительно выше: от 3,18 млн рублей. В целом стоимость автомобиля доходит до почти 4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня