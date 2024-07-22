В эту закрытую от всего мира страну пустили только туристов из России

Группа туристов РФ отправилась по железной дороге в 1-й тур по Северной Корее

Группа российских туристов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Приморского края отправились в необычный тур по Северной Корее. В одну из самых закрытых стран мира 54 россиянина отправились по железной дороге.

«От приморской железнодорожной станции Хасан до Кореи меньше двух километров. И на этом поезде уже через несколько минут на северокорейскую станцию Туманган отправятся российские туристы», — рассказали в СМИ.

Для всех, кто отправился в первый тур в КНДР, побывать в этой стране было заветной мечтой. От приморского Хасана до корейского Тумангана поезд домчит их в считаные минуты. По прибытии путешественники разделятся на группы, и у каждой будет свой маршрут и период пребывания, тур рассчитан на 4 и 6 дней. Согласно плану, туристы смогут увидеть достопримечательности города Раджин, кроме того, они смогут насладиться красотами парков и пляжей, а также увидеть различные острова и мысы.

Напомним, ранее стало известно, что власти Приморья в ближайшее время откроют в Северной Корее туристическую зону специально для россиян. Речь идет о специализированном комплексе, в состав которого войдут 17 отелей и 37 гостиниц, магазины, четырехкилометровый пляж и другие локации для отдыха.

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Источник: ВОСТОК ИНТУР