Китай захватывает авторынок РФ. А на чем ездят сами китайцы?

В Топ-3 самых популярных автомобильных брендов в КНР попали Toyota и Volkswagen

Как ранее рассказывал «За рулем», китайцы не ездят на автомобилях, которые нам продают, за редким исключением. Тогда на чем же они ездят? Источник приводит расклад по десяти маркам, продавшим наибольшее количество машин в первом полугодии 2024 года.

Продажи машин в Китае, I полугодие 2024 года, шт.:

BYD – 1 302 129

Volkswagen – 920 768

Toyota – 685 941

Honda – 446 619

Geely – 446 130

Changan – 386 621

Wuling – 351 628

BMW – 317 364

Nissan 295 461

Mercedes-Benz – 293 740

Китайцы почитают Toyota и Volkswagen, но на первом месте – отечественный гигант BYD

Собственно китайских брендов в этом списке всего четыре, и это неудивительно – у «иностранцев» в Китае давно есть собственные производства и/или развитые дилерские сети. Обратим внимание на то, какая плотная борьба идет за пределами первой тройки – отрывы минимальные. А также на то, что BYD с его цифрами в ближайшее время едва ли кто-то потеснит. Для сравнения, АВТОВАЗ за первое полугодие продал в России 217 631 машин.

Если составлять пятерку лучших китайских брендов, то к указанным выше четырем добавится Chery, за полгода продавшая на родине 265 048 авто, а на шестое место попал новичок рынка – HIMA (196 104 машины), это сбытовая сеть Huawei, сейчас продающая Luxeed и Aito, а в будущем ответственная за продажи машин совместной марки Huawei и BAIC – Stelato.

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Источник: Китайские автомобили