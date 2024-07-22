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Китай захватывает авторынок РФ. А на чем ездят сами китайцы?

В Топ-3 самых популярных автомобильных брендов в КНР попали Toyota и Volkswagen

Как ранее рассказывал «За рулем», китайцы не ездят на автомобилях, которые нам продают, за редким исключением. Тогда на чем же они ездят? Источник приводит расклад по десяти маркам, продавшим наибольшее количество машин в первом полугодии 2024 года.

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ГИД ПО КАСКО

Продажи машин в Китае, I полугодие 2024 года, шт.:

  • BYD – 1 302 129
  • Volkswagen – 920 768
  • Toyota – 685 941
  • Honda – 446 619
  • Geely – 446 130
  • Changan – 386 621
  • Wuling – 351 628
  • BMW – 317 364
  • Nissan 295 461
  • Mercedes-Benz – 293 740
Китайцы почитают Toyota и Volkswagen, но на первом месте – отечественный гигант BYD
Китайцы почитают Toyota и Volkswagen, но на первом месте – отечественный гигант BYD

Собственно китайских брендов в этом списке всего четыре, и это неудивительно – у «иностранцев» в Китае давно есть собственные производства и/или развитые дилерские сети. Обратим внимание на то, какая плотная борьба идет за пределами первой тройки – отрывы минимальные. А также на то, что BYD с его цифрами в ближайшее время едва ли кто-то потеснит. Для сравнения, АВТОВАЗ за первое полугодие продал в России 217 631 машин.

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Если составлять пятерку лучших китайских брендов, то к указанным выше четырем добавится Chery, за полгода продавшая на родине 265 048 авто, а на шестое место попал новичок рынка – HIMA (196 104 машины), это сбытовая сеть Huawei, сейчас продающая Luxeed и Aito, а в будущем ответственная за продажи машин совместной марки Huawei и BAIC – Stelato.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.07.2024
Фото:Unsplash
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