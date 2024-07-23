Гигантский кабриолет с обивкой сидений из «грибной кожи»: представлен Cadillac Sollei
Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei.
Машина построена на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам. Концепт отличается уникальным кузовом и необычной отделкой салона, в которой применен, к примеру, биоматериал Fine Mycelium: в его состав входит грибной мицелий.
Среди прочего оснащения Sollei получил 55-дюймовый дисплей и холодильник. Также в автомобиле есть набор для любителей птиц. В него включены несколько манков, а также альбом с иллюстрациями и кожаный чехол для карандашей — чтобы зарисовывать птиц.
Возможно, автомобиль оснастят двухмоторной силовой установкой, развивающей около 600 л.с. Без подзарядки кабриолет сможет преодолеть до 500 км.
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Источник: Газета.Ru