Гигантский кабриолет с обивкой сидений из «грибной кожи»: представлен Cadillac Sollei

Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой из грибов

Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei.

Cadillac Sollei

Машина построена на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам. Концепт отличается уникальным кузовом и необычной отделкой салона, в которой применен, к примеру, биоматериал Fine Mycelium: в его состав входит грибной мицелий.

Cadillac Sollei

Среди прочего оснащения Sollei получил 55-дюймовый дисплей и холодильник. Также в автомобиле есть набор для любителей птиц. В него включены несколько манков, а также альбом с иллюстрациями и кожаный чехол для карандашей — чтобы зарисовывать птиц.

Возможно, автомобиль оснастят двухмоторной силовой установкой, развивающей около 600 л.с. Без подзарядки кабриолет сможет преодолеть до 500 км.

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Источник: Газета.Ru