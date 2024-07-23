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Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой...

Гигантский кабриолет с обивкой сидений из «грибной кожи»: представлен Cadillac Sollei

Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой из грибов

Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei.

Cadillac Sollei
Cadillac Sollei

Машина построена на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам. Концепт отличается уникальным кузовом и необычной отделкой салона, в которой применен, к примеру, биоматериал Fine Mycelium: в его состав входит грибной мицелий.

Cadillac Sollei
Cadillac Sollei

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Среди прочего оснащения Sollei получил 55-дюймовый дисплей и холодильник. Также в автомобиле есть набор для любителей птиц. В него включены несколько манков, а также альбом с иллюстрациями и кожаный чехол для карандашей — чтобы зарисовывать птиц.

Возможно, автомобиль оснастят двухмоторной силовой установкой, развивающей около 600 л.с. Без подзарядки кабриолет сможет преодолеть до 500 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Cadillac
Количество просмотров 1
23.07.2024
Фото:Cadillac
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