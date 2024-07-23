Авторынок России ждет стагнация: эксперты рассказали, что происходит

Эксперты автоотрасли назвали причины возможного падения рынка в 2024 году

После периода непродолжительного роста автомобильный рынок России в 2024 году ждет падение. Таким прогнозом поделились в беседе с «Газетой.Ru» эксперты автоотрасли, аналитики и представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Ожидается, что цены на автомобили вырастут после увеличения утильсбора и вполне вероятного повышения Центробанком РФ ключевой ставки.

«Пока мы сохраняем свой прогноз, но чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза в связи с возможным повышением ключевой ставки ЦБ и дополнительными изменениями экономической ситуации. Сейчас, несмотря на период отпусков, все равно активность достаточно высокая. Наблюдается рост продаж. Вероятно, сейчас люди спешат покупать автомобили, потому что опасаются того, что будет хуже», – уточнили в пресс-службе РОАД.

Специалисты РОАД прогнозируют два сценария развития ситуации на авторынке России. По пессимистичному прогнозу рынок приблизится к значению в 1,3 млн реализованных автомобилей. Согласно оптимистичному – до конца года будет продано 1,65 млн новых машин.

В оптимистичном прогнозе Национального агентства промышленной информации (НАПИ) объем рынка РФ по итогам текущего года остановится на отметке в 1,12 млн автомобилей, в базовом сценарии – 1,1 млн, а в пессимистичном – не превысит 1 млн единиц.

«Мы видим, что отложенный спрос был частично реализован в 2023 году. Плюс ужесточающие меры, повышающие цены и затрудняющие ввоз иномарок, а также высокие ставки [по кредитам] и некоторая удовлетворенность потребителя приводят к тому, что рынок охлаждается», – уточнила гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи.

Аналогичных показателей продаж по итогам года на рынке ожидают в «Авилоне» и аналитическом агентстве «Автостат». Замгендиректора дилерского холдинга по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев прогнозирует 1,4-1,5 млн реализованных машин, а в агентстве склоняются к результату в 1,5 млн штук, причем в «базовом» сценарии.

«Дальше все будет зависеть от утильсбора и повышения цен на автомобили, но решение о его повышении пока не принято окончательно, у бизнес-сообщества есть возможность по крайней мере попытаться повлиять и на сроки, и на суммы», — сказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Напомним, в России с 1 октября 2024 года планируется увеличить на 85% утилизационный сбор на транспортные средства. Такой срок предусмотрен проектом постановления Правительства РФ, подготовленным Минпромторгом РФ.

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Источник: Газета.Ru