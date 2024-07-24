Lada Sport открыла фирменный автосалон

В Тольятти открылся автосалон по продаже спортивных версий автомобилей Lada

Компания ООО «Лада Спорт» открыла в Тольятти специализированный дилерский центр – по адресу Революционная-82 теперь будут продавать машины, выпускаемые спортивным подразделением АВТОВАЗа. Ежегодно планируют передавать покупателям около 500 автомобилей спортивной линейки – сейчас это Lada Vesta Sportline, Granta Sportline и Granta Sport. Шоурум имеет площадь 662 кв. м, станция техобслуживания на четыре поста – 400 кв. м.

Открытие прошло при участии президента АВТОВАЗа Максима Соколова, гендиректора ООО «Лада Спорт» Владислава Незванкина и руководителя ГК «Премьера» Владимира Сипко. Заметим, ранее эта компания являлась дилером концерна Volkswagen AG, а в стенах собственно этого автосалона продавались автомобили Porsche.

Вместе с серийными спортверсиями в шоуруме стоит Lada Vesta класса «Супер-Продакшн»

«Шоурум находится рядом с историческим местом – в паре сотен метров проходила гоночная трасса "Тольятти-ринг", на которой на протяжении ряда лет проводились соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам», – отмечает пресс-служба АВТОВАЗа.

На входе – настоящая рейдовая Samara T3 из 1990-х с расположенном в базе 380-сильным движком Porsche

Стоит вспомнить, что у подразделения Lada Sport уже был фирменный автосалон – он находился в непосредственной близости от АВТОВАЗа и закрылся несколько лет назад. Теперь в том здании располагается дилерский центр китайских брендов.

Только что с победой вернувшаяся с «Шелкового пути» Niva Sport T2

Но только что открывшийся автосалон Lada Sport – не единственный действующий: в 2023 году была запущена работа автосалона Lada Sport в Санкт-Петербурге, а в планах – расширение сети за счет других крупных городов России. А линейка продукции тольяттинского автосалона уже в декабре должна пополниться внедорожником Niva Sport.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: LADA Sport ROSNEFT, Владислав Незванкин