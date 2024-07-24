Lada Sport открыла фирменный автосалон
Компания ООО «Лада Спорт» открыла в Тольятти специализированный дилерский центр – по адресу Революционная-82 теперь будут продавать машины, выпускаемые спортивным подразделением АВТОВАЗа. Ежегодно планируют передавать покупателям около 500 автомобилей спортивной линейки – сейчас это Lada Vesta Sportline, Granta Sportline и Granta Sport. Шоурум имеет площадь 662 кв. м, станция техобслуживания на четыре поста – 400 кв. м.
Открытие прошло при участии президента АВТОВАЗа Максима Соколова, гендиректора ООО «Лада Спорт» Владислава Незванкина и руководителя ГК «Премьера» Владимира Сипко. Заметим, ранее эта компания являлась дилером концерна Volkswagen AG, а в стенах собственно этого автосалона продавались автомобили Porsche.
«Шоурум находится рядом с историческим местом – в паре сотен метров проходила гоночная трасса "Тольятти-ринг", на которой на протяжении ряда лет проводились соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам», – отмечает пресс-служба АВТОВАЗа.
Стоит вспомнить, что у подразделения Lada Sport уже был фирменный автосалон – он находился в непосредственной близости от АВТОВАЗа и закрылся несколько лет назад. Теперь в том здании располагается дилерский центр китайских брендов.
Но только что открывшийся автосалон Lada Sport – не единственный действующий: в 2023 году была запущена работа автосалона Lada Sport в Санкт-Петербурге, а в планах – расширение сети за счет других крупных городов России. А линейка продукции тольяттинского автосалона уже в декабре должна пополниться внедорожником Niva Sport.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?