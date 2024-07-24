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Эксперт Меренков рассказал, что ждет авторынок...

Авторынок РФ ждут сложные времена — эксперт раскрыл еще одну проблему

Эксперт Меренков рассказал, что ждет авторынок России в обозримом будущем

Ситуация на российском автомобильном рынке, скорее всего, будет развиваться по серединному сценарию между «все плохо» и «все хорошо». Таким мнением поделился доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» Государственного университета управления (ГУУ) Артем Меренков.

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Комментируя предупреждения дилеров о возможном падении авторынка на фоне вероятного подорожания автокредитов и повышения утильсбора, Меренков обратил внимание на тот факт, что есть еще третья проблема. Дело в том, что китайские партнеры боятся вторичных санкций и возможных проблем с платежами. А этот фактор тоже оказывает влияние на перспективы развития сектора, констатирует Меренков.

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«Вполне обоснованно, что автодилеры беспокоятся, ведь подорожание и недоступность кредитов они ощущают первыми. В этом смысле логично, что именно они бьют в набат, привлекая внимание к данным проблемам. Однако, как показывает практика, редко реализуется сценарий "все плохо" или "все хорошо", скорее всего, реализуется какой-то серединный сценарий», – прогнозирует эксперт.

Напомним, эксперты автоотрасли, аналитики и представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предрекли спад на авторынке РФ. По их мнению, цены на легковые автомобили вырастут после увеличения утильсбора и возможного повышения Центробанком РФ ключевой ставки.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Радио Sputnik

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.07.2024
Фото:Depositphotos
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