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В Красноярском крае в ДТП погибли мужчина и лошадь
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В Красноярском крае в ДТП погибли мужчина и лошадь
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В Турции возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП мотогонщицы из России
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Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани
24 июля
Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани
В Краснодарском крае пассажирский автобус...

Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани

В Краснодарском крае пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся

В Северском районе Краснодарского края у поселка Черноморский после опасного маневра легкового авто пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Автобус марки King Long направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик. Около 14:30 он съехал с дороги и остался лежать на боку в кювете.

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Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Уточняется, что в ДТП погибших нет, предварительно есть пострадавшие, степень тяжести уточняется. Пострадавших госпитализируют.

Известно, что в салоне в момент аварии находились 32 пассажира. Проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:МВД Медиа
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