Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани

В Краснодарском крае пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся

В Северском районе Краснодарского края у поселка Черноморский после опасного маневра легкового авто пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Автобус марки King Long направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик. Около 14:30 он съехал с дороги и остался лежать на боку в кювете.

Уточняется, что в ДТП погибших нет, предварительно есть пострадавшие, степень тяжести уточняется. Пострадавших госпитализируют.

Известно, что в салоне в момент аварии находились 32 пассажира. Проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю