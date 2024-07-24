Автобус с пассажирами перевернулся на мокрой дороге на Кубани
В Северском районе Краснодарского края у поселка Черноморский после опасного маневра легкового авто пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.
Автобус марки King Long направлялся из Ростова-на-Дону в Геленджик. Около 14:30 он съехал с дороги и остался лежать на боку в кювете.
Уточняется, что в ДТП погибших нет, предварительно есть пострадавшие, степень тяжести уточняется. Пострадавших госпитализируют.
Известно, что в салоне в момент аварии находились 32 пассажира. Проводится проверка.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю