Надежный дизель, АКП ходит 400 тысяч км – премиальный «немец» по цене ширпотреба

Комментарий:

GLK 220 CDI "Особая серия" 2015 г.в. едет весьма достойно. От двигателя объемом 2,1л не ожидаешь такой прыти. В динамике мало кому уступит (с серийными моторами сопоставимого объёма). Есть с чем сравнить, и по моим личным субъективным ощущениям, например, очень породистый английский кроссовер менее резвый и резкий (с дизелем аналогичного объёма). Благодаря хитроумной подвеске, GLK вкусно управляется на прямой и в поворотах. Цена за управляемость-жесткость. Там где другие плавно качнут и проглотят неровность, GLK долбанет в подвеску так, что аж до пробоя. Коротковаты ходы и мала энергоёмкость. С ростом скорости такая особенность только усугубляется. Сказать о мерседесовском фирматике что он хорош-не сказать ничего. Очень хорош-в данном конкретном воплощении на GLK. Если бы не скромный клиренс и, соответственно, скромная геометрическая проходимость, можно было бы "обозвать" его полноценным проходимцем. Но... Однако, с известной долей аккуратности и пропорциональной долей авантюризма, проходимость этой машины ограничена, по ощущениям, только геометрической проходимостью и возможностями колёс 235/50 R19. Оригинальные литые диски в стиле AMG, во время игры в "вездеход" охотно забиваются грязью или снегом, что в 100% случаев приводит к дисбалансу колёс, лечится который мойкой под давлением. Погнуть диски на на дорожных неровностях труда не составит. Вывод: с кочками и ямами на GLK шутки плохи-не его это стихия. Его-это ровные километры. Вот тут он проявляет все свои лучшие качества. Плечо в полторы тысячи километров на нём не напряжно, хотя кому как. Всё же тут-индивидуально. Сиденья удобные, посадку подобрать под себя легко, диапазон регулировок-достаточный. Мне лично с моими 1,87 удобно. Впереди (!). Всё у него в порядке с надёжностью после рестайлинга. Пробег: 300 тысяч с копейками. Вот ТО, правда, все-у официалов. Недешевое удовольствие. Но есть и польза в обслуживании у официалов: уровень масла в двигателе не меняется от ТО до ТО. УРОВЕНЬ! Пробег 60/40 трасса/город. По отказам: на 270й тысяче резко и бессимптомно пропала зарядка АКБ. Ничто не предвещало. По закону подлости конечно же ночью и за 750км от дома. На второй такой же "знакомой" машине (близнец абсолютный со схожим пробегом) та же беда вылезла на таком же пробеге. Можно сделать вывод: характерно для всех таких Мерседесов. У близнеца, кстати, своя неприятность была на 150 тысячах: система оповещения о незакрытых дверях считала что дверь багажника открылась и врубала режим паркинга в АКПП на ходу так что всерьёз опасался хозяин за "порвать коробку". После продолжительных разбирательств, с горем пополам, нашли виновника-механизм открывания задней двери. Поменяли. У близнеца же на 150 тысячах лопнула подушка водительского сиденья аккуратно по шву. Заменили. На моей машине эта подушка в шрамах от заклёпок на задних карманах джинсов, подозреваю, но не лопнула пока. Всё остальное-планово менялось по мере нарастания пробега. Показалось что тормозные диски, что передние, что задние кончаются рановато (40-45тыс.), но и стиль езды не пенсионерский, так что может и нормально. После 200 тысяч возрос расход топлива. Средний. Если до 200тыс. можно было уложиться в 8,4 л/100км, то теперь стало 8.8-9.2. печаааль....но тут нужно отметить, что заправки все только (!) на ЛУКОЙЛ. Может пару-тройку раз была Роснефть (так литров по 15 "на доехать") 2 раза за официалы очищали радиатор от внешней грязи. Остальной ремонт и замены железа-в основном по ходовой: ступичные подшипники, опоры, стойки стабилизатора, рычаги передние в сборе, шаровая задняя 1. Передок по подвеске весь меняный. Но амортизаторы живые, что интересно. Заводские до сих пор. После 150 официалы посоветовали поменять масло в АКПП. Сменили. На 180 тысячах сменили помпу. Всё равно на холодной машине коробка ощутимо подёргивает , но лишь до тех пор, пока температура двигателя не достигнет 70°С, что происходит довольно быстро в движении. Если на месте молотить на холостых, то выше 50°С не поднимется ни жисть! Хотя в салоне тепло становится уже после трёх минут даже на холостых-проверено не раз. В сильный мороз ниже -20°С двигатель быстро остывает до 40 и ниже. Но в салоне, повторюсь,тепло тем не менее, хоть и дизель! К ТО-300 появилась незначительная течь масла из патрубка интеркулера. Заменили. Больше пока нигде не выявлено масляной неряшливости. К 200 тысяче начал подклинивать суппорт тормозной спереди. Пытались восстановить подвижность разборкой очисткой и смазкой-ненадолго. Пришлось поменять. К 300 проявилась такая интересная штука: из под стекла задней двери иногда водичка попадает в салон. Локально-в одном месте. Заметил когда после подъёма двери на шторке багажника стали оставаться грязные капли воды. Неприятно, но не смертельно пока. Иногда пропадает, после снова проявляется. За 300 тысяч конечно же вся передняя и левая проекции кузова покрылись многочисленными шрамами сколов ЛКП. Некоторые сколы размерами со спичечную головку-до металла. Немного потемнели сразу (без рыжины) и на этом процесс остановился. Претензий к ЛКП лично у меня нет. К 120тыс. помутнели пластиковые рассеиватели фар. Неудивительно с нашим пескоструем на дорогах, лечится полировкой. Правда ненадолго. Надо отдать должное головному свету: заводской ксеноновый свет-шикарный. Правда иногда автоматика переключения ближний/дальний тупит безбожно-может врубить дальний внезапно прямо в глаза встречному и при обгоне грузовому попутному, стоит только камере системы потерять из виду его задние светящиеся габариты. Иногда неудобно бывает перед людьми, чесслово-хоть провались... Если характеризовать автомобиль в целом, то по моему мнению-машина для двух человек. Если нужда заставит, можно посадить назад пассажиров. Но комфортность их поездок будет обратно пропорциональна их габаритам и росту. Тесно сзади. Если впереди с комфортом сядет кто-то ростом выше 1.7м, то у заднего места для коленей совсем не остаётся. Места в заднем ряду для детей-в самый раз. В багажнике свободно помещаются 3 дорожных сумки. Если нужно больше уместить, то приходится исхитряться, складывая шторку и заполняя багажник под крышу вторым ярусом. В подполье багажника докатка, которую в случае необходимости придётся сначала накачать электрическим насосом, идущим в комплекте с машиной. В органайзере рядом с докаткой короткие болты под штампованный диск, домкрат, баллонник, буксировочная проушина. В нише аптечка там (дилерский подгон), и всякая бяка типа знака аварийной остановки. Если не захламлять багажник ненужным барахлом, места не в избытке, но хватает. Ну, и напоследок о совсем уж субъективном, из разряда нравится/не нравится-о внешности и о впечатлении от экстерьера. Ну, вот хоть кто мне что будет говорить, доказывать и возмущаться и так далее... Ну смешной он-этот GLK! Дамский такой автомобильчик. Преемник нынешний его-GLC поинтереснее внешне будет. А этот... молодец, конечно, вообще, но ...не удался. Да простят меня приверженцы и ценители! Это лично мое мнение. Но технически-молодец. Как есть-мерседес!