В Россию привезли новый Nissan X-Trail
Российский дилер привез на продажу новый японский кроссовер Nissan X-Trail актуального четвертого поколения за 4 350 000 руб. За эту цену автомобиль доступен в комплектации Deluxe Edition. Под капотом автомобиля гибридный двигатель объемом 1,5 литра и общей мощностью 144 л. с., который работает в паре с АКП. Привод полный.
Nissan X-Trail 4-го поколения никогда официально не продавался в РФ. Последние экземпляры этого автомобиля российской сборки продавал один из российских дилеров, который выкупил их на заводе японской марки в Санкт-Петербурге, где в начале 2024 года автомобили собирали из оставшихся машинокомплектов.
Тогда стоимость машины стартовала от 3 250 000 руб. в базовой версии с МКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Nissan X-Trail ()
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум