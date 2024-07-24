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В Россию привезли новый Nissan X-Trail

Дилер запустил в России продажи Nissan X-Trail нового поколения за 4,4 млн рублей

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Российский дилер привез на продажу новый японский кроссовер Nissan X-Trail актуального четвертого поколения за 4 350 000 руб. За эту цену автомобиль доступен в комплектации Deluxe Edition. Под капотом автомобиля гибридный двигатель объемом 1,5 литра и общей мощностью 144 л. с., который работает в паре с АКП. Привод полный.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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ГИД ПО КАСКО

Nissan X-Trail 4-го поколения никогда официально не продавался в РФ. Последние экземпляры этого автомобиля российской сборки продавал один из российских дилеров, который выкупил их на заводе японской марки в Санкт-Петербурге, где в начале 2024 года автомобили собирали из оставшихся машинокомплектов.

Тогда стоимость машины стартовала от 3 250 000 руб. в базовой версии с МКП.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Dongchedi
24.07.2024
Фото:Dongchedi
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Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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