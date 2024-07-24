В Россию привезли новый Nissan X-Trail

Дилер запустил в России продажи Nissan X-Trail нового поколения за 4,4 млн рублей

Российский дилер привез на продажу новый японский кроссовер Nissan X-Trail актуального четвертого поколения за 4 350 000 руб. За эту цену автомобиль доступен в комплектации Deluxe Edition. Под капотом автомобиля гибридный двигатель объемом 1,5 литра и общей мощностью 144 л. с., который работает в паре с АКП. Привод полный.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 4-го поколения никогда официально не продавался в РФ. Последние экземпляры этого автомобиля российской сборки продавал один из российских дилеров, который выкупил их на заводе японской марки в Санкт-Петербурге, где в начале 2024 года автомобили собирали из оставшихся машинокомплектов.

Тогда стоимость машины стартовала от 3 250 000 руб. в базовой версии с МКП.

Интерьер Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Источник: Autonews