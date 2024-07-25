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Что известно о стоимости проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Минтранс: цена за проезд по ВСМ Москва – СПб будет конкурентной с авиабилетами

На текущем этапе стоимость билета на проезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург пока не определена, но, очевидно, что она будет конкурентной с авиабилетами. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
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По его словам, инвесторы заинтересованы, чтобы передвижение по ВСМ для россиян было выгоднее, чем авиаперелеты.

«Пока стоимость билета не определена. Группа инвесторов, безусловно, подразумевает, чтобы это была конкурентная цена по сравнению с авиационным сообщением. Поэтому, конечно, выгодно, чтобы перемещение по высокоскоростной магистрали было удобнее, чем на самолете: и по деньгам, и по времени», – подчеркнул глава ведомства.

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Ранее Старовойт сообщал, что строительство ВСМ Москва – Петербург может начаться уже в 2024 году.

Напомним, строительство магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Трасса сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Составы будут курсировать каждые 10-15 минут, первые из них появятся на линии к 2028 году.

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Источник: ТАСС

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Фото:АГН «Москва»
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