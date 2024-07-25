Что известно о стоимости проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Минтранс: цена за проезд по ВСМ Москва – СПб будет конкурентной с авиабилетами

На текущем этапе стоимость билета на проезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург пока не определена, но, очевидно, что она будет конкурентной с авиабилетами. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург

По его словам, инвесторы заинтересованы, чтобы передвижение по ВСМ для россиян было выгоднее, чем авиаперелеты.

«Пока стоимость билета не определена. Группа инвесторов, безусловно, подразумевает, чтобы это была конкурентная цена по сравнению с авиационным сообщением. Поэтому, конечно, выгодно, чтобы перемещение по высокоскоростной магистрали было удобнее, чем на самолете: и по деньгам, и по времени», – подчеркнул глава ведомства.

Ранее Старовойт сообщал, что строительство ВСМ Москва – Петербург может начаться уже в 2024 году.

Напомним, строительство магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года. Трасса сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Составы будут курсировать каждые 10-15 минут, первые из них появятся на линии к 2028 году.

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Источник: ТАСС