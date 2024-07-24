Названа средняя зарплата рабочего на АВТОВАЗе

АВТОВАЗ: зарплата рабочего на заводе составляет около 100 тыс. рублей

Рабочий завода АВТОВАЗа зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц, информирует профсоюзная организация завода со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Михаленко.

Средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, отметил он.

Это выводит компанию в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Источник: Профсоюзная организация АВТОВАЗа