Названа средняя зарплата рабочего на АВТОВАЗе
Рабочий завода АВТОВАЗа зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц, информирует профсоюзная организация завода со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Михаленко.
Средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, отметил он.
Это выводит компанию в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Профсоюзная организация АВТОВАЗа