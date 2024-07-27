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Мужчина перевернул свой Lada XRAY, столкнувшись с машиной ДПС (видео)

Водитель перевернувшегося от столкновения с ДПС кроссовера Lada XRAY был пьян

Полиция Санкт-Петербурга задержала пьяного водителя на кроссовере Lada XRAY, столкнувшегося с автомобилем ДПС и перевернувшегося от удара. В ночь с 21 на 22 июля его пытались остановить для обычной проверки документов в Красногвардейском районе, однако мужчина решил поиграть с полицией в догонялки. Если бы они происходили в виртуальном мире, их завершением стал бы титр «потрачено».

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«В ходе погони на проспекте Энергетиков нарушитель выехал на проезжую часть с односторонним движением и помчался в направлении, противоположном потоку, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. Доехав до ближайшего перекрестка, лихач свернул на параллельную встречную полосу, где у дома 40 совершил касательное столкновение с одним из автомобилей Госавтоинспекции. От удара преследуемая машина перевернулась, а ее водитель был задержан подоспевшими полицейскими. Им оказался 47-летний житель Санкт-Петербурга. В результате ДТП никто не пострадал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Судя по виду, мужчина был пьян, и проведенное освидетельствование это подтвердило. Далее выяснилось, что товарищ уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Ему выписали целую пачку административных протоколов и завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
27.07.2024
Фото:Depositphotos
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Отзывы о LADA XRAY ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA XRAY  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защиты, сигнализации которые и так идут в базе. Штатная сигнализация вполне себе рабочий вариант но купить машину не заплатив диллеру 30-100к за "доп оборудование" невозможно или ждите машину 3-6 месяцев

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирование службы лада и бесплатной эвакуации к диллеру. Всем счастливцам рекомендую избегать даже легких грунтовок в плохую погоду где есть малейший риск остановки по вине застрявших впереди. Также не рекомендую выключать ESP ни при каких обстоятельствах и прибегнуть к помощи цепей, противобуксовочных траков или нормального внедорожника дабы не попасть на деньги. Выползание без ESP раскачкой на 2й как делал я сожжет это картонное сцепление или сломается выжимной с цилиндром и плюс маховик сцепления. Даже при том что данный метод демонстрируется инструктором завода лада на канале в ютуб. мотор ВАЗ 21129 1.6 106лс, коробка ВАЗ. (коробки рено на мкпп уже нигде нет на ладах)

+7