Мужчина перевернул свой Lada XRAY, столкнувшись с машиной ДПС (видео)

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защиты, сигнализации которые и так идут в базе. Штатная сигнализация вполне себе рабочий вариант но купить машину не заплатив диллеру 30-100к за "доп оборудование" невозможно или ждите машину 3-6 месяцев

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирование службы лада и бесплатной эвакуации к диллеру. Всем счастливцам рекомендую избегать даже легких грунтовок в плохую погоду где есть малейший риск остановки по вине застрявших впереди. Также не рекомендую выключать ESP ни при каких обстоятельствах и прибегнуть к помощи цепей, противобуксовочных траков или нормального внедорожника дабы не попасть на деньги. Выползание без ESP раскачкой на 2й как делал я сожжет это картонное сцепление или сломается выжимной с цилиндром и плюс маховик сцепления. Даже при том что данный метод демонстрируется инструктором завода лада на канале в ютуб. мотор ВАЗ 21129 1.6 106лс, коробка ВАЗ. (коробки рено на мкпп уже нигде нет на ладах)