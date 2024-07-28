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Грузовики Sisu из Финляндии — за что их любили в СССР?

Блогер рассказал о первых грузовиках Sisu, попавших в СССР в 1960-х

Финский автопром?! Был и такой — и вот что с ним стало

Первые грузовики Sisu попали в СССР еще в начале 1960-х – известно, что на строительстве Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области работало как минимум шесть самосвалов Sisu K-41. Машина эта была примечательная. Она оснащалась 11-литровым дизелем, развивавшим мощность 150 л.с. Привод был задним, грузоподъемность составляла 7 тонн.

Sisu SN 1983 года
Sisu SN 1983 года
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У Sisu K-41 была двухместная и довольно просторная кабина. А в работе эти грузовики оказались очень надежными – последний работал аж до 1988 года! Да и все последователи «ка-сорок первого» оказались в этом очень схожими. И полюбились в нашей стране за «неубиваемость» и комфорт.

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В небольшой финской компании Sisu, начавшей свою деятельность в 1931-м, всегда практиковали индивидуальный подход к каждому заказчику. Ввиду этого из грузовая техника получалась не просто специализированной, а необычной, и подчас – уникальной. Чего только не было – даже совместный экспериментальный КАМАЗ... Смотрим!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: AUTO VIDEO

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Фото:Sisu
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