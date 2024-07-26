Церемония открытия Олимпиады под угрозой? Движение поездов закрыто из-за поджогов

Во Франции в день открытия Олимпиады из-за атак парализована ж/д инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура Парижа парализована из-за массированной атаки за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

В столице Франции из-за отмены и переноса рейсов скоростных поездов многие пассажиры не могут покинуть вокзал в районе Монпарнас. Сообщается, что на железнодорожных путях в одном из районов произошел пожар, он возник в ночь с четверга, 25 июля, на пятницу, 26 июля.

«Компания SNCF [госкомпания, осуществляющая ж/д перевозки во Франции. Прим. ред.] этой ночью стала жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий, затронувших LGV Atlantic, North и East. Были начаты поджоги с целью повреждения объектов», – цитируют СМИ сообщение железнодорожной группы.

Пожарные бригады предпринимают необходимые усилия по локализации очага возгорания. Кроме того, есть информация, что затруднено движение скоростных поездов и на вокзалах Ле-Мана и Тура.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля, начало запланировано на 20:30 (мск). Спортивные соревнования продлятся до 11 августа.

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Источник: lamontagne.fr