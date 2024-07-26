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Мы знаем, как выглядит обновленный 4х4 кроссовер, предшественник которого есть в РФ

В Сети появились официальные снимки модернизированного Chery Tiggo 8 Pro Max

В Сети появились официальные снимки рестайлинговой версии кроссовера Tiggo 8 Plus. Первые изображения модели опубликовал китайский автопроизводитель Chery.

Российским покупателям автомобиль известен как Tiggo 8 Pro Max. Кроссовер изменился не только в части технических параметров, но и внешне, у него новые решетка радиатора и передний бампер. Светотехника стала двухъярусной: ходовые огни с V-образными элементами вынесены к капоту. Задний бампер стал более массивным и получил трапециевидные элементы выхлопной системы. Габариты автомобиля 4730х1860х1740 мм, размер колесной базы 2710 мм.

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max
Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max

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Обновленный Chery Tiggo 8 Plus оснащен двумя турбомоторами на выбор: объемом 1,6 и 2,0 л. И мощностью 197 л. с. и 254 л. с. Они сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Старт продаж модернизированного кроссовера Chery Tiggo 8 Plus на рынке Китая запланирован на конец 2024 года. Что касается цены обновленной версии, то пока нет информации, ее объявят ближе к старту продаж. Известно, что последняя модель Tiggo 8 PLUS продается на китайском рынке по цене от 126,9 до 148,9 тыс. юаней (от 1,48 до 1,7 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

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Источник: Autohome

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
26.07.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Chery Tiggo 8 Pro

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