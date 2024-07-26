Мы знаем, как выглядит обновленный 4х4 кроссовер, предшественник которого есть в РФ

В Сети появились официальные снимки модернизированного Chery Tiggo 8 Pro Max

В Сети появились официальные снимки рестайлинговой версии кроссовера Tiggo 8 Plus. Первые изображения модели опубликовал китайский автопроизводитель Chery.

Российским покупателям автомобиль известен как Tiggo 8 Pro Max. Кроссовер изменился не только в части технических параметров, но и внешне, у него новые решетка радиатора и передний бампер. Светотехника стала двухъярусной: ходовые огни с V-образными элементами вынесены к капоту. Задний бампер стал более массивным и получил трапециевидные элементы выхлопной системы. Габариты автомобиля 4730х1860х1740 мм, размер колесной базы 2710 мм.

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max

Обновленный Chery Tiggo 8 Plus оснащен двумя турбомоторами на выбор: объемом 1,6 и 2,0 л. И мощностью 197 л. с. и 254 л. с. Они сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Старт продаж модернизированного кроссовера Chery Tiggo 8 Plus на рынке Китая запланирован на конец 2024 года. Что касается цены обновленной версии, то пока нет информации, ее объявят ближе к старту продаж. Известно, что последняя модель Tiggo 8 PLUS продается на китайском рынке по цене от 126,9 до 148,9 тыс. юаней (от 1,48 до 1,7 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autohome