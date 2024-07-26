Новейший «немец» с «зимним пакетом» и удлиненной колесной базой добрался до России

В Россию привезли Volkswagen Tiguan третьего поколения

В РФ привезли Volkswagen Tiguan третьего поколения, который поставляют из Китая, где машина получила название Tiguan L Pro и удлиненную колесную базу.

Volkswagen Tiguan L Pro

Расстояние между осями Volkswagen Tiguan L Pro равно 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Размеры авто равны 4735×1842×1682 мм. Автомобиль продается в топовом варианте исполнения R-Line, которая отличается другими бамперами с увеличенными воздухозаборниками и уникальными 19-дюймовыми колесами.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro

В салоне всё почти так же, как у европейского варианта, за исключением того, что передний пассажир получил дополнительный экран.

Автомобиль получил актуальный для России «зимний пакет» со всеми подогревами. В оснащение входит 2,0-литровый TSI мощностью 220 л. с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода. Стоимость составляет 5,2 млн рублей.

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Источник: Российская газета