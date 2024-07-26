#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval M6 за 2 миллиона рублей – надежен или ломается?
26 июля
Haval M6 за 2 миллиона рублей – надежен или ломается?
На одном из первых М6 мы проездили несколько...
В России все парковки хотят оснастить зарядными устройствами для электрокаров
26 июля
В России все парковки хотят оснастить зарядными устройствами для электрокаров
Госдума рассмотрит вопрос о создании спецзон...
Завод по производству Hyundai в узбекистане
26 июля
На заводе в Узбекистане локализуют производство автокомпонентов
На автозаводе в Узбекистане стартовала...

Новейший «немец» с «зимним пакетом» и удлиненной колесной базой добрался до России

В Россию привезли Volkswagen Tiguan третьего поколения

В РФ привезли Volkswagen Tiguan третьего поколения, который поставляют из Китая, где машина получила название Tiguan L Pro и удлиненную колесную базу.

Volkswagen Tiguan L Pro
Volkswagen Tiguan L Pro

Расстояние между осями Volkswagen Tiguan L Pro равно 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Размеры авто равны 4735×1842×1682 мм. Автомобиль продается в топовом варианте исполнения R-Line, которая отличается другими бамперами с увеличенными воздухозаборниками и уникальными 19-дюймовыми колесами.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro
Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В салоне всё почти так же, как у европейского варианта, за исключением того, что передний пассажир получил дополнительный экран.

Автомобиль получил актуальный для России «зимний пакет» со всеми подогревами. В оснащение входит 2,0-литровый TSI мощностью 220 л. с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода. Стоимость составляет 5,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
26.07.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+63