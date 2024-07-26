Новейший «немец» с «зимним пакетом» и удлиненной колесной базой добрался до России
В РФ привезли Volkswagen Tiguan третьего поколения, который поставляют из Китая, где машина получила название Tiguan L Pro и удлиненную колесную базу.
Расстояние между осями Volkswagen Tiguan L Pro равно 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Размеры авто равны 4735×1842×1682 мм. Автомобиль продается в топовом варианте исполнения R-Line, которая отличается другими бамперами с увеличенными воздухозаборниками и уникальными 19-дюймовыми колесами.
В салоне всё почти так же, как у европейского варианта, за исключением того, что передний пассажир получил дополнительный экран.
Автомобиль получил актуальный для России «зимний пакет» со всеми подогревами. В оснащение входит 2,0-литровый TSI мощностью 220 л. с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода. Стоимость составляет 5,2 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Российская газета
Отзывы о Volkswagen Tiguan ()
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л