В России все парковки хотят оснастить зарядными устройствами для электрокаров
В России на всех парковках необходимо создать специальные зоны для электромобилей. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Новые люди». Соответствующий документ обнародован на сайте нижней палаты. Предполагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ.
В пояснительной записке к документу парламентарии ссылаются на рекомендацию Министерства строительства. Речь идет о том, что при организации парковок необходимо предусматривать специальные места для электрических автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, минимум 5% от общей площади.
По словам депутатов, данная рекомендация до настоящего времени не закреплена в региональных градостроительных нормах, хотя в этом есть необходимость. В связи с этим предполагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ.
Законопроектом предусматривается, что региональные нормы в части градостроительного проектирования будут устанавливать минимальные пределы для парковочных мест. Их оснастят зарядными устройствами для электрокаров, не менее 5% от общего числа парковочных мест.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Новости транспорта