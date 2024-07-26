В России все парковки хотят оснастить зарядными устройствами для электрокаров

Госдума рассмотрит вопрос о создании спецзон для электрокаров на парковках

В России на всех парковках необходимо создать специальные зоны для электромобилей. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Новые люди». Соответствующий документ обнародован на сайте нижней палаты. Предполагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ.

В пояснительной записке к документу парламентарии ссылаются на рекомендацию Министерства строительства. Речь идет о том, что при организации парковок необходимо предусматривать специальные места для электрических автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, минимум 5% от общей площади.

По словам депутатов, данная рекомендация до настоящего времени не закреплена в региональных градостроительных нормах, хотя в этом есть необходимость. В связи с этим предполагается внести изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Законопроектом предусматривается, что региональные нормы в части градостроительного проектирования будут устанавливать минимальные пределы для парковочных мест. Их оснастят зарядными устройствами для электрокаров, не менее 5% от общего числа парковочных мест.

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Источник: Новости транспорта