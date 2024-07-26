9-й фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024 пройдет в Подмосковье

27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest

27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2024) в формате пляжной вечеринки с бразильским колоритом на территории комплекса RoundLake в Подмосковье.

Зона американских масл-каров

TUNING OPEN FEST – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Почти 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

Volkswagen в стиле Stance и надувной крокодил

На экспозиции Tuning Open Fest 2024 будут представлены более 170 эксклюзивных интересных автомобилей, в том числе результаты работы известных автомобильных клубов и именитых тюнинг-ателье. Мероприятие намерены посетить более 2500 зрителей, в том числе и популярные автоблогеры с широкой аудиторией.

BMW 3-й серии в ливрее в стиле аниме

Впервые на фестивале известный художник и автостайлер Scaro, который стилизовал около тысячи автомобилей, в том числе известных блогеров, музыкантов и артистов, устроит яркий перфоманс и распишет 7-метровый лимузин от Ford Market.

Nissan Skyline R34 в интересном окрасе

Площадка TOF-2024 по традиции будет зонирована на: топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

От аудиосистемы этого автомобиля волосы встают дыбом

В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. В состав жюри TOF-2024 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.

В прошлом году «За рулем» поддержал открытие фестиваля, был размещен логотип на рекламных поверхностях.

Советская классика

На протяжении дня гости мероприятия смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне и так далее.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.