9-й фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024 пройдет в Подмосковье
27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2024) в формате пляжной вечеринки с бразильским колоритом на территории комплекса RoundLake в Подмосковье.
TUNING OPEN FEST – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Почти 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.
На экспозиции Tuning Open Fest 2024 будут представлены более 170 эксклюзивных интересных автомобилей, в том числе результаты работы известных автомобильных клубов и именитых тюнинг-ателье. Мероприятие намерены посетить более 2500 зрителей, в том числе и популярные автоблогеры с широкой аудиторией.
Впервые на фестивале известный художник и автостайлер Scaro, который стилизовал около тысячи автомобилей, в том числе известных блогеров, музыкантов и артистов, устроит яркий перфоманс и распишет 7-метровый лимузин от Ford Market.
Площадка TOF-2024 по традиции будет зонирована на: топ-зону, агрегатный тюнинг, советскую классику, винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.
В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. В состав жюри TOF-2024 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.
В прошлом году «За рулем» поддержал открытие фестиваля, был размещен логотип на рекламных поверхностях.
На протяжении дня гости мероприятия смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне и так далее.
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