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26 июля
9-й фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024 пройдет в Подмосковье
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9-й фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024 пройдет в Подмосковье

27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest

27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2024) в формате пляжной вечеринки с бразильским колоритом на территории комплекса RoundLake в Подмосковье.

Зона американских масл-каров
Зона американских масл-каров

TUNING OPEN FEST – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Почти 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

Volkswagen в стиле Stance и надувной крокодил
Volkswagen в стиле Stance и надувной крокодил
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Доработки автомобиля, за которые вас не смогут наказать

На экспозиции Tuning Open Fest 2024 будут представлены более 170 эксклюзивных интересных автомобилей, в том числе результаты работы известных автомобильных клубов и именитых тюнинг-ателье. Мероприятие намерены посетить более 2500 зрителей, в том числе и популярные автоблогеры с широкой аудиторией.

BMW 3-й серии в ливрее в стиле аниме
BMW 3-й серии в ливрее в стиле аниме

Впервые на фестивале известный художник и автостайлер Scaro, который стилизовал около тысячи автомобилей, в том числе известных блогеров, музыкантов и артистов, устроит яркий перфоманс и распишет 7-метровый лимузин от Ford Market.

Nissan Skyline R34 в интересном окрасе
Nissan Skyline R34 в интересном окрасе

Площадка TOF-2024 по традиции будет зонирована на: топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

От аудиосистемы этого автомобиля волосы встают дыбом
От аудиосистемы этого автомобиля волосы встают дыбом

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В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. В состав жюри TOF-2024 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.

В прошлом году «За рулем» поддержал открытие фестиваля, был размещен логотип на рекламных поверхностях.

Советская классика
Советская классика

На протяжении дня гости мероприятия смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне и так далее.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Владимир Головков
Количество просмотров 3
26.07.2024
Фото:Владимир Головков
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