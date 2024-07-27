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Просторный семейный японский минивэн появился в продаже в России

Honda Elysion Black Edition появился у дилеров РФ по цене 5,65 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке просторных минивэнов – Honda Elysion Black Edition. Этот автомобиль, аналог известного Kia Carnival, привезен из Китая, где он производится на совместном предприятии Dongfeng Honda.

Honda Elysion Black Edition
Honda Elysion Black Edition
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Elysion Black Edition – это топовая комплектация с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух электромоторов. Совокупная мощность достигает 215 л. с., а привод – передний.

Honda Elysion Black Edition
Honda Elysion Black Edition

Honda анонсировала совершенно новый внедорожник: рассказываем подробности

По цене, автомобиль не из дешевых – 5,65 млн рублей. Elysion Black Edition предлагает множество премиальных функций. В оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема, трехзонный климат-контроль, раздельные кресла повышенной комфортности на втором ряду, а также возможность убрать задний ряд.

Интерьер Honda Elysion Black Edition
Интерьер Honda Elysion Black Edition

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 1
27.07.2024
Фото:auto.ru
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