Просторный семейный японский минивэн появился в продаже в России
В России появился новый игрок на рынке просторных минивэнов – Honda Elysion Black Edition. Этот автомобиль, аналог известного Kia Carnival, привезен из Китая, где он производится на совместном предприятии Dongfeng Honda.
Elysion Black Edition – это топовая комплектация с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух электромоторов. Совокупная мощность достигает 215 л. с., а привод – передний.
По цене, автомобиль не из дешевых – 5,65 млн рублей. Elysion Black Edition предлагает множество премиальных функций. В оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема, трехзонный климат-контроль, раздельные кресла повышенной комфортности на втором ряду, а также возможность убрать задний ряд.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: IXBT