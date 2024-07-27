Просторный семейный японский минивэн появился в продаже в России

Honda Elysion Black Edition появился у дилеров РФ по цене 5,65 млн рублей

В России появился новый игрок на рынке просторных минивэнов – Honda Elysion Black Edition. Этот автомобиль, аналог известного Kia Carnival, привезен из Китая, где он производится на совместном предприятии Dongfeng Honda.

Honda Elysion Black Edition

Elysion Black Edition – это топовая комплектация с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух электромоторов. Совокупная мощность достигает 215 л. с., а привод – передний.

Honda Elysion Black Edition

По цене, автомобиль не из дешевых – 5,65 млн рублей. Elysion Black Edition предлагает множество премиальных функций. В оснащение входит цифровая панель приборов и медиасистема, трехзонный климат-контроль, раздельные кресла повышенной комфортности на втором ряду, а также возможность убрать задний ряд.

Интерьер Honda Elysion Black Edition

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Источник: IXBT